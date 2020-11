Kraków: Otwarto wystawę najlepszych małopolskich realizacji architektonicznych

Prezentacje wszystkich realizacji architektonicznych nagrodzonych w tegorocznym konkursie im. Stanisława Witkiewicza można oglądać na wystawie plenerowej otwartej we wtorek na dziedzińcu Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.

Zarząd województwa przyznaje nagrodę im. Stanisława Witkiewicza raz na dwa lata za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne, sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Nagrody w trzech kategoriach otrzymują projektanci oraz inwestorzy.

W tym roku w kategorii architektura użyteczności publicznej zwyciężył nowy dworzec PKP w Oświęcimiu. Znajdujący się w tym samym mieście Park Pamięci Wielkiej Synagogi został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną. Jako najlepszą architekturę mieszkaniową nagrodzono dom "Okno na Tatry" w Dursztynie na Spiszu.

Do tegorocznego konkursu zostało zgłoszonych 40 realizacji architektonicznych; 14 w kategorii architektury użyteczności publicznej, 17 - architektury mieszkaniowej oraz 9 - przestrzeni publicznej. Sąd konkursowy podkreślił bardzo wysoki poziom oraz jakość zgłoszonych obiektów. Pokazuje to, iż Małopolska jest prężnie rozwijającym się regionem, w którym można umiejętnie połączyć tradycję z nowoczesnością.

Jak podkreślił we wtorek marszałek Małopolski Witold Kozłowski, Stanisław Witkiewicz - genialny wizjoner, pasjonat, twórca stylu zakopiańskiego nie bez powodu jest patronem nagrody. "Ten wybitny Małopolanin w powrocie do rodzimych form wzorów w architekturze i rzemiośle artystycznym, dostrzegał możliwość budowania naszej narodowej tożsamości. Na podobnej zasadzie najlepsza współczesna architektura, niezależnie od zastosowanych materiałów i rozwiązań, szanując kontekst danego jej miejsca, przyczynia się do wzbogacenia otaczającej nas przestrzeni" - wskazał.

"Jestem przekonany, że nagrodzone realizacje architektoniczne staną się wzorem i źródłem inspiracji dla powstającej w Małopolsce architektury, która uatrakcyjni przestrzeń publiczną regionu, stając się jego wizytówką" - podsumował marszałek.