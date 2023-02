Kraków: PGE Energia Ciepła w 2022 r. zrealizowała 262 projekty ws. rozwoju rynku ciepła

Spółka energetyczna PGE Energia Ciepła, do której należy elektrociepłownia w Krakowie, zrealizowała w zeszłym roku 262 projekty związane z rozwojem rynku ciepła w tym mieście. Łącznie nowe przyłączenia osiągnęły moc prawie 60 MWt.

Jak poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie, zeszłoroczny plan rozwoju rynku ciepła w Krakowie został zrealizowany na poziomie 101 proc.

Dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Mariusz Michałek przyznał, że "rok 2022 to kolejny, po okresie pandemii, specyficzny i pełen wyzwań czas szczególnie na rynku energii i ciepła". "Mimo to udało nam się nie tylko wykonać, ale również przekroczyć zakładany plan przyłączeń i realizacji nowych zadań, które zwiększyły komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa" - wskazał.

Według niego na całkowitą liczbę projektów składają się dane z trzech obszarów. Pierwszym z nich jest tzw. segment nowych inwestycji, który od lat był motorem napędowym rozwoju rynku ciepła sieciowego. Podjęte w tym obszarze działania handlowe przełożyły się na realizację 89 projektów, pomimo trudnej sytuacji rynkowej i niepewnej koniunktury gospodarczej.

Kolejne projekty - wskazały dyrektor - prowadzono w ramach realizowanego od blisko 20 lat programu "Ciepła woda bez piecyka", który zakłada zastępowanie indywidualnych piecyków gazowych bezpiecznym ciepłem sieciowym. Według informacji spółki w zeszłym roku zrealizowano 156 projektów w tym programie na łączną moc ponad 26 MWt i w efekcie do sieci ciepłowniczej przyłączono 11,5 tysiąca mieszkań.

Przedstawiciele elektrociepłowni przekazali, że kolejną grupą projektową były źródła lokalne, czyli budynki, które pomimo położenia w obrębie infrastruktury ciepłowniczej, korzystają z innych źródeł ciepła. W ostatnim roku przyłączono do sieci ciepłowniczej 17 takich obiektów. Jest to efekt podpisanego w 2021 roku porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie.

Elektrociepłownia w Krakowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej; w mieście tym wytwarza ok. 70 proc. ciepła dostarczanego do mieszkań. Należy do PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE.

