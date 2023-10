Kraków: Podpisano umowę na budowę kładki pieszo-rowerowej Kazimierz – Ludwinów

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał w czwartek umowę z wykonawcą, który zbuduje kładkę pieszo-rowerową nad Wisłą łączącą Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem. Inwestycja będzie kosztować 113,7 mln zł i ma być gotowa za 26 miesięcy.

Jak przekazał dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk, kontrakt na realizację robót budowlanych podpisano z firmą Primost Południe.

Kładka Kazimierz-Ludwinów będzie liczyć ok. 130 m, ma być szeroka na prawie 14 m, a w najwyższym punkcie będzie wysoka na blisko 16 m. Połączy bulwar Inflancki między ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej.

"To inwestycja zaplanowania i realizowana przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Krakowa. Przeprawa będzie stanowić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza" - zaznaczył przedstawiciel ZIM.

Według niego budowa kładki zwiększy również wykorzystanie walorów Wisły oraz bulwarów.

"Co ważne, zadanie zostanie zrealizowane z jak najmniejszą ingerencją w zieleń. Do wycięcia zaplanowano jedynie dwa drzewa, w zamian za które nasadzonych będzie osiem okazów. Jedno drzewo zostanie przesadzone" - zapowiedział Szewczyk.

Autorem koncepcji architektonicznej kładki Kazimierz-Ludwinów jest Biuro Projektów Lewicki Łatak. Obiekt będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności, zamocowane w masywnych żelbetowych podporach (przyczółkach) oraz środkowego pomostu widokowego.

Zadanie uzyskało rządowe dofinansowanie w wysokości 65 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.