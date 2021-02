Kraków: Podpisano umowę na budowę Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Władze województwa podpisały we wtorek umowę z firmą, która zbuduje gmach Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Inwestycję zrealizuje firma Hochtief Polska za 172 mln zł. Zgodnie z umową budynek powinien być gotowy w marcu 2023 roku.

W nowoczesnym gmachu, który powstanie przy al. Bora-Komorowskiego w krakowskich Czyżynach, znajdzie się wystawa stała, której tematem przewodnim będą wielkie marzenia człowieka. Złoży się na nią ponad 100 nowoczesnych interaktywnych eksponatów i urządzeń - obecnie trwają przetargi nieograniczone na ich produkcję, dostawę i montaż. Oprócz wystawy stałej do dyspozycji odwiedzających będzie m.in. sześć laboratoriów i pracowni, w których będzie można samodzielnie prowadzić doświadczenia naukowe.

Jak podkreślił we wtorek wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, budowa Cogiteonu jest jedną z najważniejszych inwestycji samorządu, do której przygotowania trwały od wielu lat. "To wyjątkowe przedsięwzięcie z punktu widzenia wartości, jakie ma przynieść Krakowowi i całej Małopolsce (…). Będzie ono stanowić wspaniałą promocję nauki i stanie się wizytówką całego regionu" - wskazał marszałek.

Projekt obiektu został wybrany w lutym 2018 roku w wyniku konkursu architektonicznego, który wygrała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner. Planowany gmach ma kształt ostrosłupa trójkątnego, jest podzielony na cztery bryły i częściowo zagłębiony w ziemi. Na jego dachu zaplanowano spacerowy ogród o powierzchni prawie 10 tys. m. kw., gdzie znajdą się rośliny imitujące krajobrazy różnych zakątków świata. Obok obiektu posadzonych zostanie 296 drzew, 465 krzewów oraz łąki kwietne.

Budynek z rozwiązaniami ekologicznymi będzie korzystał z zasobów energii odnawialnej, dzięki wykorzystaniu pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia.

Zgodnie z zaprezentowanym projektem scenografii Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, na jego ekspozycję złoży się pięć sal, w których będą przedstawione wyobrażenia m.in. neuronów, helis DNA i ludzkich tkanek.

Budowę gmachu skomplikowała decyzja małopolskiej wojewódzkiej konserwator zabytków Moniki Bogdanowskiej o wpisaniu obszaru dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny do rejestru zabytków. Na części tego terenu znajdują się działki inwestycyjne, gdzie ma powstać budynek Cogiteonu oraz infrastruktura niezbędna do budowy centrum. Przedstawiciele władz Małopolski deklarują jednak, że decyzja ta nie stanowi przeszkody do prowadzenia prac inwestycyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem.

"Z tej decyzji nie wynikają żadne ograniczenia - województwo może rozpocząć budowę i nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań" - oceniła Marta Malec-Lech z zarządu Małopolski.

Inwestycja, której łączna wartość wraz z wyposażeniem wyniesie ponad 242 mln zł jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej - 167 mln zł z tej kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nazwa instytucji Cogiteon nawiązuje zarówno do łacińskiego słowa "cogito", jak i sentencji Kartezjusza "Myślę, więc jestem" oraz cyklu poetyckiego "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta. Nazwa czerpie również z greki, o czym świadczy przyrostek odwołujący się do miejsca działań artystycznych i rozrywkowych - "odeonu".