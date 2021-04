Kraków chce od Trakcji 28 mln zł kar umownych

Ponad 28 mln zł kary, w tym prawie 24,5 mln zł za opóźnienie w wykonaniu prac, ma zapłacić generalny wykonawca przebudowy ulicy Krakowskiej, jednej z głównych arterii komunikacyjnych na Kazimierzu – zdecydował Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Prace rozpoczęły się wiosną 2019 roku i miały się zakończyć w ciągu 12 miesięcy, ale ich koniec znacznie opóźnił się m.in. z powodu odkryć archeologicznych u zbiegu ulic Dietla i Krakowskiej, konieczności przeprowadzenia badań i wykonania dodatkowych prac. Inwestycja została oddana dopiero ma początku lutego 2021.

Według Zarządu Dróg Miasta Krakowa spółka realizująca prace - Trakcja - miała możliwość organizacji pracy w taki sposób, aby oddać inwestycję w krótszym czasie.



"Ta inwestycja dla miasta była jedną z kluczowych. Po podliczeniu opóźnienia, które było efektem działania spółki, naliczyliśmy maksymalną karę jaką przewidywał kontrakt, czyli 30 proc. jego wartości - około 28 mln zł, w tym prawie 24,5 mln za opóźnienie. Będą one od wykonawcy egzekwowane" - mówił w piątek na briefingu prasowym dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Marcin Hanczakowski.

Naliczona kara była nawet wyższa - 29 mln 836 tys. zł. Złożyło się na nią: 2 mln 987 tys. zł za nieterminowe płacenie podwykonawcom, 24 mln 494 tys. zł za 130 dni zwłoki w wykonaniu przebudowy (0,2 proc. za każdy dzień zwłoki w odebraniu inwestycji, liczone od 1 października 2020 do 8 lutego 2021). Ponadto, doliczono 2 mln 355 tys. płatności, które miasto przekazało bezpośrednio podwykonawcom. W kontrakcie zaznaczono, że kara ta nie może być ona większa niż 30 proc. - stąd 28 mln 262 tys. zł.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zwrócił się do generalnego wykonawcy, aby usunął on usterki i wykonał dodatkowe prace. "To będzie trwało do wakacji" - mówił dyrektor Hanczakowski. Zaznaczył, że usterki nie wpływają na eksploatację ulicy, ale mają charakter estetyczny. Jednym z największych zarzutów była poprawność wykonanych płyt torowych. Ostatecznie po konsultacjach z ekspertami zdecydowano, że tego elementu wykonawca nie będzie poprawiał, a otrzyma mniejsze wynagrodzenie.

Dotychczas za realizację prac wykonawca otrzymał ok. 74 mln zł.

W ramach inwestycji przebudowane zostało torowisko tramwajowe wraz z układem drogowym, chodnikami i infrastrukturą techniczną oraz węzeł rozjazdowy tramwajów u zbiegu ulic Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej. Dodatkowo przebudowana została ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej. Pracami objęty był również most Piłsudskiego.

Przebudowa tej ulicy kosztowała ok. 94 mln zł i była częściowo dofinansowana ze środków Funduszu Spójności UE.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl