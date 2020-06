Kraków: Posłowie KO z kontrolą w regionalnym oddziale "Wód Polskich"

O inwestycje zabezpieczające Małopolskę przed powodzią, w szczególności w poszkodowanych przez żywioł powiatach: bocheńskim, limanowskim i myślenickim, pytają posłowie KO Aleksander Miszalski i Marek Sowa, którzy w środę podjęli kontrolę poselską w Państwowym Gospodarstwie Wodnym "Wody Polskie" w Krakowie.

"Apelujemy do polityków partii rządzącej: to, że się przebiorą w gumowce, założą na siebie kaftany i chodzą zatroskani, tym nie poprawią bezpieczeństwa Małopolan" - mówił poseł Sowa. "Żeby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zostało podniesione, konieczne są wielomiliardowe nakłady inwestycyjne na budowę zabezpieczeń i zbiorników wodnych. Te rzeczy zostały wstrzymane wraz z reformą prawa wodnego i do dzisiaj nie są realizowane" - dodał.

Politycy PO w ramach kontroli poselskiej próbowali dowiedzieć się w "Wodach Polskich" - Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie m.in., jakie inwestycje w ochronę przeciwpowodziową zrealizowano w województwie od 2018 roku, jakie kwoty przeznaczono na ten cel, kto był ich wykonawcą, jaka jest sieć posterunków pomiarów hydrologicznych, ile jest zbiorników przeciwpowodziowych i obwałowań w poszczególnych powiatach.

"Informacji tych nie uzyskaliśmy. Złożyliśmy oficjalne pismo z prośbą o udostępnienie tych danych" - powiedział Aleksander Miszalski. "Mamy nadzieję, że tych inwestycji jest więcej niż 200 samochodów hyundai, które zostały zakupione dla +Wód Polskich+" - dodał.

Poseł Sowa mówił, że "Wody Polskie" w trakcie roku budżetowego mogły liczyć na pieniądze z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ale w marcu część tych środków została przekazana na walkę z pandemią koronawirusa i jak mówił poseł istnieje obawa, że "tej kasy może zabraknąć". Posłowie wystąpili także do wojewody z pytaniem, jakimi środkami może dysponować.

Rzeczniczka prasowa "Wód Polskich" - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Magdalena Gala powiedziała dziennikarzom, że posłowie otrzymają informacje, które ich interesowały, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Dodała, że obecnie realizowane są inwestycje przeciwpowodziowe m.in. w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim (80 mln zł) i będą realizowane w Krakowie (ponad 150 mln zł). Są one finansowane z budżetu państwa, pieniędzy Banku Światowego i UE.

"W Łapanowie (jeden z gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku ulew w ostatnich dniach - PAP), jak tylko otrzymamy pieniądze z budżetu państwa przystąpimy do podniesienia wału" - mówiła Gala. Dodała, że inwestycja ta wymaga regulacji kwestii własności gruntów, bo część wału znajduje się na działkach prywatnych.

W Łapanowie był w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, który zapowiedział wystąpienie do rządu o specjalną dotację na ochronę przeciwpowodziową w tej gminie. Chodzi o kwotę 15 mln zł na remont i podwyższenie wałów.