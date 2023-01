Kraków: Powołano Centrum Zarządzania Ruchem

Centrum Zarządzania Ruchem, które zintegruje zarządzanie ruchem na drogach i torowiskach w całym mieście zostało powołane w Krakowie. Pierwsze efekty pracy tej instytucji powinny być widoczne w połowie roku.

Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego przypomniał w poniedziałek, że obecnie poszczególne aspekty ruchu miejskiego zarządzane są przez różne instytucje: za codzienną pracę ponad 300 sygnalizacji na skrzyżowaniach odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, a za koordynację kilkuset tramwajów i autobusów oraz ruch rowerowy - Zarząd Transportu Publicznego.

Ponadto - wskazał przedstawiciel ZTP - w stolicy Małopolski tworzony jest system nadzoru kamerowego buspasów oraz system informacji dla podróżujących. przygotowywane są także w tym roku kompleksowe badania ruchu, dzięki którym zbudowany zostanie nowy model ruchu dla Krakowa.

"Rozwój zaawansowanych systemów wymaga skoordynowania, tak by dostępne dzięki nim dane z jednej strony zostały efektywnie wykorzystane do optymalizowania podróży po mieście, z drugiej strony były otwarte na zewnątrz w myśl zasady +open data+. To wszystko będziemy integrować w Centrum Zarządzania Ruchem" - zapowiedział Kowal.

Za nowo powołane Centrum Zarządzania Ruchem będzie opowiadał Łukasz Gryga, który przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu w ramach Urzędu Miasta Krakowa.

Według zapowiedzi projekt będzie sukcesywnie tworzony w ramach zasobów Zarządu Transportu Publicznego na bazie obecnej dyspozytorni. Pierwsze efekty działań CZR powinny być widoczne w połowie roku.

