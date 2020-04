Kraków: Prawie 5,8 tys. kontroli palenisk w sezonie grzewczym 2019: 2020

Prawie 5,8 tys. kontroli palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w minionym, trwającym siedem miesięcy sezonie grzewczym – poinformowała w czwartek straż miejska w Krakowie.

Zgodnie z przekazanymi mediom danymi, od września 2019 do marca 2020 r. strażnicy odnotowali 368 wykroczeń, nałożyli 92 mandatów karnych na kwotę 23,5 tys. zł, przygotowali 267 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu i pouczyli 9 osób.

"Ujawniane zdarzenia były najczęściej kierowane do sądu, ponieważ dotyczyły przypadków trudnych i skomplikowanych, związanych często z niejednoznacznymi sytuacjami prawnymi, własnościowymi oraz wywłaszczeniowymi" - napisała Edyta Ćwiklik ze straży miejskiej.

Zakaz spalania węgla i drewna w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 września 2019 r. W instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Osoby ignorujące przepisy uchwały antysmogowej były pouczane, otrzymywały mandaty karne w wysokości od 20 do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, który mógł nałożyć grzywnę do 5 tys. zł.