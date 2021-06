Kraków: Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

Współorganizator przedsięwzięcia, PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE przygotowała nowe zasady dofinansowania inwestycji realizowanych w Krakowie w ramach tego programu. Zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji ciepłej wody użytkowej do kwoty 200 tys. zł. na 1 MWt mocy projektowanej instalacji.

Jak zaznaczył w piątek Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, do tej pory z programu "Ciepła woda bez piecyka" korzystały przede wszystkim duże spółdzielnie mieszkaniowe.

"Wierzę, że nowe +otwarcie+ umożliwi też zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w mniejszych wspólnotach mieszkaniowych i dalszy rozwój rynku ciepła w Krakowie" - ocenił.

Program polegający na zastępowaniu piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody, realizowany jest przez PGE Energia Ciepła w porozumieniu z dystrybutorem Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (MPEC) od 2004 r. W zeszłym roku do programu włączono ponad 200 budynków wielorodzinnych. O przystąpieniu do programu decydują administratorzy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielnie mieszkaniowe.

Od początku trwania programu zlikwidowano ponad 50 tys. piecyków gazowych w mieszkaniach, instytucjach, szkołach, przedszkolach czy placówkach kultury na terenie Krakowa.

