Kraków: Przedłużenie braku opłat w strefie płatnego parkowania do 11 kwietnia

W związku z ogłoszonymi przez rząd ograniczeniami dotyczącymi stanu epidemicznego władze Krakowa zdecydowały o przedłużeniu do 11 kwietnia okresu, w którym nie będzie poboru opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania. Pierwotnie miał on trwać do końca marca.

"Do 11 kwietnia, jeżeli ktoś zaparkuje w Krakowie w obszarze płatnego parkowania, nie musi wnosić opłat za to parkowanie, nie będą tam też prowadzone kontrole strefy" - powiedział w środę Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Dodał, że do 11 kwietnia zostanie też wydłużony okres, na jaki obowiązują wykupione już abonamenty postojowe w strefie.

Jak tłumaczą władze miasta, zniesienie pobierania opłat za parkowanie w strefie ma ułatwić funkcjonowanie tym osobom, które muszą dojeżdżać do pracy w centrum, a obawiają się jazdy komunikacją miejską, oraz tym, którzy opiekują się osobami mieszkającymi w centrum i robiącymi im np. zakupy.

Od 15 grudnia w strefie płatnego parkowania w Krakowie obowiązują nowe stawki: w podstrefach A - 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę; w podstrefach B - 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania; a w podstrefach C - 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania. Nowe przepisy mają wymusić większą rotację tam, gdzie brakuje miejsc parkingowych oraz zachęcić kierowców, aby parkowali dalej od centrum i korzystali z komunikacji miejskiej.