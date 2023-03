Kraków: Przetarg na nowego operatora autobusowej komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ogłosił przetarg na nowego operatora w komunikacji miejskiej, który uruchomi kilka linii autobusowych, w tym na osiedle Żabiniec, dotychczas pozbawione transportu miejskiego. Będą one obsługiwane przez specjalnie małe autobusy.

Jak poinformował w czwartek krakowski magistrat, planowana linia na krakowskie osiedle będzie kursować od pętli Nowy Kleparz przez Prądnicką, Pielęgniarek, Prądnicką, Lekarską, Ks. Siemaszki, Jaracza, Żabiniec, do pętli na os. Żabiniec (powrót: Żabiniec, Zdrowa, Prądnicka, Bratysławska, Doktora Twardego).

Wstępnie planowana jest częstotliwość kursowania co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza godzinami szczytu w dni powszednie oraz co 20 minut w dni wolne.

Do obsługi linii przeznaczone zostaną specjalnie pozyskane autobusy klasy Mini, o długości od 5,8 do 8,6 metra i minimalnej pojemności 26 osób, będą to pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne.

Kolejną planowaną linią jest linia łącząca Mydlniki z Salwatorem przez Wolę Justowską: Mydlniki Wapiennik P+R - Brzezińskiego, Balicka, Zakliki z Mydlnik, Podłużna, Chełmska, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, Królowej Jadwigi, 28 Lipca 1943, Starowolska, Jodłowa, Księcia Józefa - Salwator. Linia ta ma kursować co 20 minut w szczycie i co 30 minut poza szczytem w dni powszednie oraz co 30 minut w ciągu dnia oraz co 60 minut w godzinach porannych i wieczornych w dni wolne. Do jej obsługi również będą skierowane pojazdy typu mini, jednak już z tradycyjnym napędem.

Zarząd Transportu Publicznego w kolejnych etapach planuje również uruchomienie nowych linii autobusowych na Mistrzejowickiej, Kozienickiej na odcinku za autostradą, Widłakowej, Tetmajera oraz w Grębałowie.

Obecnie przewozy w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie wykonują dwaj przewoźnicy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Mobilis.

