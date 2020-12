Kraków: Przetargi na koncepcje budowy dwóch linii tramwajowych na południu miasta

Kraków ogłosił ponowne przetargi na opracowanie wielowariantowych koncepcji budowy dwóch nowych linii tramwajowych na południu miasta – na obszarze Rybitw i do osiedla Rżąka. Oba opracowania powinny powstać w czwartym kwartale 2022 roku.

W wyniku pierwszego zamówienia zostanie opracowana koncepcja budowy linii tramwajowej o długości około 4,5 km, stanowiącej przedłużenie torowiska od Małego Płaszowa do węzła drogowego Kraków Przewóz.

W rejonie węzła zaplanowana zostanie pętla tramwajowa, terminal autobusowy oraz parking przesiadkowy park&ride na około 500 pojazdów. Dodatkowo zadaniem wykonawcy będzie opracowanie koncepcji budowy przedłużenia ulicy Domagały od skrzyżowania z ulicą Nad Drwiną do skrzyżowania ulic Śliwiaka i Bartników, a także wykonie studium budowy linii tramwajowej od ulicy Śliwiaka do osiedla Złocień. Wykonawca ma również przeanalizowować możliwości zintegrowania projektowanej linii z przystankiem kolejowym Kraków Złocień.

W ramach drugiego zamówienia powstanie koncepcja linii tramwajowej stanowiącej odgałęzienie od istniejącego torowiska w ul. Wielickiej do os. Rżąka. Około 1,5-kilometrowy odcinek poprawi dostępność komunikacyjną zabudowy mieszkaniowej okolic ul. Jerzmanowskiego, ul. Rydygiera oraz obiektów szpitalnych położonych przy ul. Kostaneckiego. Dla dojeżdżających do Krakowa z kierunku Wieliczki i autostrady A4 zaprojektowany zostanie także parking P&R.

W ramach opracowania wykonawca będzie zobowiązany do studialnej analizy możliwości dalszego poprowadzenia trasy w kierunku Wieliczki. Rozpoznanie techniczne w tym zakresie, pozwoli na takie zaprojektowanie linii, aby w przyszłości, gdy dojdzie do realizacji tych zamierzeń, odbyły się one z możliwie najmniejszymi trudnościami.

Obie koncepcje powinny zawierać zakres niezbędnej przebudowy i rozbudowy układu drogowego wraz z zaprojektowaniem obustronnej infrastruktury rowerowej i pieszej. Wykonawcy będą musieli pozyskać ostateczne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tych przedsięwzięć. Planowany termin zakończenia realizacji obu opracowań to czwarty kwartał 2022 roku.