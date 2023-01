Kraków: Radni rozpoczęli prace nad zmianami w strefie płatnego parkowania, w tym podniesieniu opłat

Krakowscy radni rozpoczęli w środę procedowanie projektu uchwały dotyczącej zmian w strefie płatnego parkowania. Najważniejsze modyfikacje dotyczą podniesienia opłat we wszystkich podstrefach o złotówkę oraz wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele w strefie A, obejmującej centrum miasta.

Podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały przesłanego przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Radni zdecydowali o dalszym procedowaniu tego dokumentu. Głosowanie odbędzie się na lutowej lub marcowej sesji Rady Miasta Krakowa.

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek poinformował podczas sesji, że obecne zasady dotyczące strefy były wprowadzane ponad trzy lata temu. Zaproponowane teraz zmiany - wskazał - są spowodowane inflacją, a także postulatami wnoszonymi przez mieszkańców.

Projekt proponowanej uchwały przedstawia nowe stawki, które w stosunku do poprzedniej wzrosną w każdej podstrefie o złotówkę. Przykładowo w podstrefie A opłata za godzinę pierwszą i następne wyniesie 7 zł, w podstrefie B opłata wyniesie 6 zł za pierwszą i następne godziny, a w podstrefie C opłata za pierwszą i kolejne godziny wyniesie 5 zł. Dodatkowo uchwała mówi o wprowadzeniu opłaty za parkowanie w niedziele w strefie A obejmującej centrum miasta w godzinach 10.00 - 20.00.

Zgodnie z projektem cena abonamentu dla mieszkańców wzrośnie z 10 zł do 20 zł miesięcznie.

Dodatkowo, w związku z pozytywnymi opiniami rad dzielnic podczas prowadzonych konsultacji, zostaną wprowadzone nowe obszary strefy w rejonach takich jak: Cichy Kącik, Cmentarz Podgórze (fragment), rondo Matecznego, Bronowice (dopełnienie do ul. Armii Krajowej).

Proponowana opłata za brak wykupionego biletu parkingowego ma wynieść 250 zł, w miejsce obecnych 150 zł. W sytuacji opłacenia tej kary do 7 dni, opłata będzie wynosić 150 zł.

"Opłaty od poniedziałku do niedzieli w strefie A wynikają z faktu, że jesteśmy miastem turystycznym (…). Jeśli nie trzeba płacić na ulicach w niedziele, to turyści nie będą zostawiać samochodów na parkingach płatnych, tylko +oblepiać+ uliczki miasta" - tłumaczył Franek.

Według niego podniesienie opłat o złotówkę to podwyżka o wskaźnik inflacyjny. Ponadto, może to zachęcić niektórych mieszkańców do przesiadki na transport publiczny.

Dominik Jaśkowiec, szef klubu radnych Platforma-Koalicja Obywatelska ocenił podczas dyskusji, że klub ten opowiada się za dalszymi pracami nad dokumentem i zamierza zgłosić do niego znaczące poprawki, które spowodują, że "organizacja strefy osiągnie inny wymiar". Zgodnie z jego zapowiedziami radni tego klubu zaproponują poprawki dotyczące wprowadzenia niższych opłat dla mieszkańców Krakowa i wyższych dla przyjezdnych. "Mieszkańcy Krakowa już w formie podatków dokładają się do budżetu miasta" - tłumaczył.

Według niego wszystkie pieniądze pozyskiwane ze strefy płatnego parkowania powinny być przekazywane na organizację transportu publicznego. "Obecnie jest to 69 proc. My mówimy, że powinno to być 100 proc., co powinno dać kwotę ok. 40 mln zł rocznie dodatkowo na komunikację" - wskazał Jaśkowiec.

Łukasz Gibała, przewodniczący klubu radnych Kraków dla Mieszkańców zapowiedział, że jego klub będzie się sprzeciwiał proponowanym zmianom, bo - według niego - "jedynym powodem tej propozycji jest ratowanie złej sytuacji budżetowej, czyli wyciągnięcie od mieszkańców pieniędzy z kieszeni, żeby ten budżet się choć trochę spinał".

Michał Starobrat, przewodniczący klubu radnych Nowoczesny Kraków poparł propozycję, aby zróżnicować stawki dla mieszkańców miasta i przyjezdnych. Mówił też o obniżeniu wysokości opłat dla mieszkańców na obszarach strefy, które nie mają problemów z miejscami parkingowymi.

