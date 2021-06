Kraków: Rekordowa liczba wniosków na mieszkania z programu Mieszkanie Plus

2576 wniosków wpłynęło w zakończonym naborze do 481 mieszkań powstających w Krakowie z rządowego programu Mieszkanie Plus. Zdaniem przedstawicieli PFR Nieruchomości to największa liczba aplikacji wśród wszystkich inwestycji tej spółki.

Rekrutacja, która trwała od 1 do 20 czerwca odbywała się w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie, zgodnie z harmonogramem pierwsi najemcy mają wprowadzić się do mieszkań przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej na krakowskich Klinach jeszcze w tym roku.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem na osiedlu powstającym w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego mogły wnioskować o to za pośrednictwem strony internetowej www.krakow.mdr.pl . Następnie są zobowiązane, by w ciągu 60 dni dostarczyć niezbędne dokumenty, które potwierdzą deklarowane informacje np. oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego na terenie Krakowa czy oświadczenie o posiadaniu książeczki mieszkaniowej wydanej przed końcem października 1990 r.

Na krakowskim samorządzie spoczywa obowiązek nadania punktacji każdemu ze złożonych wniosków. Punkty są przyznawane w oparciu o kryteria społeczne ustalone przez Radę Miasta Krakowa. Preferowane będą mi.in. rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35. roku życia, absolwenci wyższych uczelni, rozliczający się z podatku dochodowego w Krakowie, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz posiadacze książeczek mieszkaniowych. Liczba punktów przyznana wnioskującemu będzie zależała od stopnia, w jakim spełnia przyjęte przez samorząd kryteria.

Za drugą część naboru odpowiada spółka PFR Nieruchomości. Polega ona na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej, czyli czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG InfoMonitor i Krajowym Rejestrze Długów.

Średnia stawka czynszu oferowanych mieszkań wynosi 28,85 zł za m kw. Inwestycja przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej zostanie objęta dopłatami do czynszów w ramach programu "Mieszkanie na Start". To możliwe dzięki włączeniu się krakowskiego samorządu w proces naboru przyszłych najemców mieszkań. Szacuje się, że wysokość dopłaty dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet 530 zł miesięcznie.

Osiedle powstające przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej na krakowskich Klinach to osiem bloków mieszczących 481 mieszkań. Każdy z budynków posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, w której znajdują się zamknięte garaże i komórki lokatorskie. Krakowska inwestycja spółki PFR Nieruchomości to oferta skierowana głównie do rodzin, dlatego wśród powstających mieszkań dominują dwu i trzypokojowe, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali.

Za budowę osiedla odpowiada krakowski deweloper Bartla Development. Według tej spółki wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Mieszkania są wykańczane etapowo - pierwszy etap zakończy się w trzecim kwartale bieżącego roku, zaś zakończenie ostatniego przewidziano w lutym 2022 roku.

