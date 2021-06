Kraków: Rekordowe zainteresowanie mieszkaniami z programu Mieszkanie Plus

1320 wniosków złożono w niespełna dobę od uruchomienia naboru najemców 481 mieszkań wybudowanych w Krakowie z rządowego programu Mieszkanie Plus. Zdaniem przedstawicieli PFR Nieruchomości, jest to rekordowe zainteresowanie w skali całego kraju.

Rekrutacja, która rozpoczęła się w poniedziałek w południe odbywa się w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Nabór wniosków w Krakowie potrwa do 20 czerwca.

Jak podkreśliła we wtorek rzeczniczka PFR Nieruchomości Katarzyna Fiuk, w niespełna dobę od startu zbierania wniosków jest już trzech chętnych na jedno mieszkanie.

"Mamy do czynienia z absolutnie rekordowym zainteresowaniem w skali całego kraju. W niecałą dobę od uruchomienia naboru mamy już 1320 wniosków, co przekłada się na blisko trzech chętnych na jedno mieszkanie. Liczba wniosków rośnie lawinowo" - poinformowała PAP przedstawicielka PFR Nieruchomości.

Według niej krakowska inwestycja skalą zainteresowania przekroczyła już najpopularniejszą do tej pory inwestycję, czyli katowickie osiedle Nowy Nikiszowiec. "Tam w ciągu doby spłynęło nieco ponad tysiąc wniosków" - wskazała.

Nabór wniosków w Krakowie potrwa do 20 czerwca. Do tego czasu można złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej krakowskiej inwestycji.

Rekrutacja przyszłych najemców odbywa się dwuetapowo. Za pierwszy z nich odpowiada krakowski samorząd, który po zebraniu wniosków i niezbędnych dokumentów od zainteresowanych nada każdemu wnioskującemu odpowiednią liczbę punktów. Punktacja będzie przyznawana w oparciu o kryteria społeczne określone przez uchwałę Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z jej zapisami, preferowane będą rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35 roku życia, absolwenci wyższych uczelni, rozliczający się z podatku dochodowego w Krakowie. W drugim etapie spółka PFR Nieruchomości sprawdzi tzw. zdolność czynszową najemców.

Osiedle powstające przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej na krakowskich Klinach to osiem bloków mieszczących 481 mieszkań. Każdy z budynków posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, w której znajdują się zamknięte garaże i komórki lokatorskie. Krakowska inwestycja spółki PFR Nieruchomości to oferta skierowana głównie do rodzin, dlatego wśród powstających mieszkań dominują dwu i trzypokojowe, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali.

Za budowę osiedla odpowiada krakowski deweloper Bartla Development. Według tej spółki wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem - do tej pory oddano do użytkowania trzy bloki, a kolejne trzy budynki są w trakcie odbioru przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Mieszkania są wykańczane etapowo - pierwszy etap zakończy się w trzecim kwartale bieżącego roku, zaś zakończenie ostatniego przewidziano w lutym 2022 roku.

Średnia stawka czynszu oferowanych mieszkań będzie wynosiła 28,85 zł./mkw. Krakowska inwestycja zostanie objęta dopłatami do czynszów w ramach programu "Mieszkanie na Start".

