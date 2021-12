Kraków: Rogatki, sygnalizatory i monitoring na przejeździe w Nowej Hucie

Rogatki, sygnalizatory i monitoring zostały zainstalowane na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Rzepakowej w krakowskiej Nowej Hucie, obok popularnego kąpieliska. Wspólne przedsięwzięcie PKP PLK i miasta zwiększy poziom bezpieczeństwa w tym rejonie.

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie Włodzimierz Zembol poinformował w poniedziałek, że przejazd przy ul. Rzepakowej znajduje się na linii nr 95, która łączy Podłęże z krakowską Nową Hutą - pociągi jeżdżą nią z prędkością do 100 km/h. W sąsiedztwie położony jest popularny krakowski kompleks rekreacyjny - Przylasek Rusiecki.

Modernizacja przejazdu kosztowała niemal 900 tys. zł netto. Część projektu została sfinansowana przez miasto Kraków.

Uruchomienie nowych urządzeń - wskazał przedstawiciel PLK - zwiększa poziom bezpieczeństwa na linii kolejowej i drodze. Zamontowany system reaguje na pociąg, aby z odpowiednim wyprzedzeniem uruchomić sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz opuścić rogatki. W razie awarii lub dewastacji urządzeń informacja trafia do maszynistów, by zwolnili i wzmogli czujność, zbliżając się do przejazdu.

"Ta inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Budując nowoczesny, szybki i wygodny transport, nie zapominamy o potrzebach lokalnych społeczności" - powiedział podczas briefingu Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra Infrastruktury.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl