Kraków: Rozbudowa ul. Jakubowskiego ułatwi dojazd do szpitala; jest decyzja ZRID

Została wydana decyzja ZRID, pozwalająca na rozbudowę ul. Jakubowskiego w Krakowie Prokocimiu, w pobliżu nowej lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego. Decyzja, dzięki której dojazd do tej lecznicy będzie łatwiejszy, ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Jeszcze w tym roku Zarząd Inwestycji Miejskich będzie chciał ogłosić przetarg na to zadanie - poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Krakowa.

Zakres prac zakłada rozbudowę ulicy Jakubowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kostaneckiego. W ramach inwestycji powstaną trzy ronda, wybudowane będą chodniki po obu stronach, uporządkowana zostanie kwestia parkowania, przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Wielicka, wraz z budową lewoskrętu w kierunku centrum oraz przebudowana i powiększona będzie pętla autobusowa, co pozwoli na przyjęcie większej liczby kursów.

Rozbudowa ul. Jakubowskiego to jeden z elementów modernizacji układu drogowego w rejonie szpitala UJ w Prokocimiu.

Dwa pozostałe elementy to przebudowa ul. Kostaneckiego oraz zapewnienie dojazdu w rejon szpitala od strony południowej.

Jeśli chodzi o przebudowę ul. Kostaneckiego, to do przetargu ogłoszonego przez ZIM zgłosiło się ośmiu chętnych. Niebawem postępowanie ma się zakończyć wyłonieniem wykonawcy. Inwestycja będzie polegać na przebudowie ul. Kostaneckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielicką do skrzyżowania z ulicą Medyczną. Jezdnia będzie poszerzona, zostanie wydzielony środkowy pas ruchu dla karetek pogotowia i komunikacji miejskiej. Przebudowane będą chodniki po obu stronach ulicy, a po stronie zachodniej planuje się budowę ścieżki rowerowej.

Aby zapewnić dojazd do szpitala od strony południowej planowana jest budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką. W tym przypadku trwają nadal uzgodnienia dokumentacji projektowej. W ramach tego etapu planuje się budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką o długości ok. 600 m, budowę chodnika po stronie wschodniej drogi oddzielonego od jezdni pasem zieleni, chodnika po stronie zachodniej na odcinku od ul. Rydygiera do ul. Kosocickiej, a także dwóch rond na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera oraz ul. Kosocicką.