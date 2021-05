Kraków: Rozpoczął się nabór do 481 mieszkań budowanych w programie Mieszkanie Plus

W poniedziałek w południe rozpoczął się nabór najemców 481 mieszkań wybudowanych w Krakowie z programu Mieszkanie Plus. Rekrutacja odbywa się w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego.

Składający się z dwóch etapów nabór będzie polegał na przyznaniu punktów za spełnianie kryteriów społecznych oraz sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej.

Wnioski o najem mieszkania można składać za pośrednictwem strony internetowej www.krakow.mdr.pl.

Jak poinformował PFR Nieruchomości w poniedziałkowym komunikacje, nabór potrwa do 20 czerwca.

"Program Mieszkanie Plus jest programem bardzo dobrym, skierowanym dla osób, które posiadają średnie dochody, których nie stać na kupno mieszkania, ale chcą mieć to mieszkanie" - ocenił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kryteria pierwszeństwa obowiązujące w naborze do mieszkań przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej ustaliła Rada Miasta Krakowa, przyjmując uchwałę w tej sprawie. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć mi.in. rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35. roku życia, absolwenci wyższych uczelni, rozliczający się z podatku dochodowego w Krakowie, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz posiadacze książeczek mieszkaniowych. Liczba punktów przyznana wnioskującemu będzie zależała od stopnia, w jakim spełnia przyjęte przez samorząd kryteria.

Za drugą część naboru odpowiada spółka PFR Nieruchomości S.A. Polega ona na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej, czyli czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG InfoMonitor.

Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości wskazała, że oferta skierowana jest do wszystkich, a szczególnie osób aktywnych zawodowo, osób samotnych, ale też rodzin z dziećmi.

"Tak naprawdę wniosek może złożyć każdy - mieszkań z Krakowa, czy spoza Krakowa. Oddajemy mieszkania w standardzie podstawowym, to znaczy, że nasze mieszkania są wykończone. Mieszkanie jest pomalowane, ma płytki, panele i biały montaż w łazienkach. Przyszli mieszkańcy muszą wnieść swoje meble, sprzed RVT i AGD i mogą mieszkać z przyjemnością" - wyjaśniła.

Osiedle powstające przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej to osiem bloków mieszczących 481 mieszkań. Każdy z budynków posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, w której znajdują się zamknięte garaże i komórki lokatorskie. Krakowska inwestycja spółki PFR Nieruchomości to oferta skierowana głównie do rodzin, dlatego wśród powstających mieszkań dominują dwu i trzypokojowe, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali.

Za budowę osiedla odpowiada krakowski deweloper Bartla Development. Według tej spółki wszystkie prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem - do tej pory oddano do użytkowania trzy bloki, a kolejne trzy budynki są w trakcie odbioru przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Mieszkania są wykańczane etapowo - pierwszy etap zakończy się w trzecim kwartale bieżącego roku, zaś zakończenie ostatniego przewidziano w lutym 2022 roku.

Średnia stawka czynszu oferowanych mieszkań będzie wynosiła 28,85 zł./mkw. Krakowska inwestycja zostanie objęta dopłatami do czynszów w ramach programu "Mieszkanie na Start".

Jak przypomniano, spółka PFR Nieruchomości na terenie Małopolski realizuje kolejną inwestycję mieszkaniową. Jest to 130 mieszkań na Polanie Szaflarskiej w Nowym Targu. Budowa ma zakończyć się pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku.

W tym półroczu spółka planuje mieć w komercjalizacji 1,6 tys. mieszkań. Od początku roku rozpoczęły się już nabory w Katowicach, Świdniku, Mińsku Mazowieckim, Dębicy oraz Radomiu. W trzech ostatnich lokalizacjach o mieszkanie można aplikować do 31 maja br. W czerwcu ruszy nabór na 96 mieszkań w Łowiczu.

