Kraków: Rozpoczęła się rozbudowa hali Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego

Rozpoczęła się rozbudowa hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, funkcjonującego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Inwestycja pochłonie niemal 41 mln zł i powinna być gotowa w połowie przyszłego roku.

Jak poinformowała w czwartek przedstawicielka tej instytucji Agnieszka Cudek, powiększenie obiektu jest niezbędne, aby zmieścić nową infrastrukturę badawczą i poszerzyć jego możliwości o kolejne kluczowe dla polskich naukowców techniki pomiarowe.

Według naukowców rozbudowa hali eksperymentalnej jest jednym z kroków milowych związanych z rozwojem synchrotronu SOLARIS.

"Powiększony budynek umożliwi przede wszystkim uruchomienie 4 kolejnych linii badawczych, w tym SOLCRYS przeznaczonej do badań strukturalnych, która już teraz jest w zaawansowanej fazie projektowej. Linia ta umożliwi m.in. analizy struktury białek, wirusów, kwasów nukleinowych i polimerów. Swoje miejsce w nowej hali znajdzie też Krajowe Centrum Kriomikroskopii Elektronowej" - wyjaśniła Cudek.

Według niej dwa mikroskopy elektronowe - Titan Krios i Glacios - znajdują się w specjalnie do tego celu zbudowanych laboratoriach w doku załadowczym starej części budynku. Na terenie powiększonej hali powstanie pracownia kriomikroskopii elektronowej, mająca pomieścić docelowo cztery mikroskopy.

W projekcie znalazło się też laboratorium przygotowywania próbek, które będzie dostępne dla wszystkich użytkowników SOLARIS. Znajdzie się w nim niezbędny sprzęt do preparacji próbek na linie badawcze, jak i do opracowania siatek na pomiary Cryo-EM. Ostatnim już obszarem, który znajdzie swoje miejsce w rozbudowanej hali jest przestrzeń warsztatowa i nowe biura dla powiększającego się zespołu naukowego SOLARIS.

Jak zapowiedziano, w trakcie trwania rozbudowy na kilka miesięcy zostanie wyłączone funkcjonowanie akceleratora kołowego. Ten czas zostanie wykorzystany przez zespół akceleratorowy na gruntowne przeglądy wszystkich podsystemów oraz prace instalacyjno-naprawcze tym m. in. montaż komponentów nowej linii pomiarowej na podczerwień SOLAIR.

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zostało wybudowane w latach 2010-2015 przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Znajduje się w nim synchrotron - źródło wyjątkowego światła, czyli promieniowania elektromagnetycznego (synchrotronowego). Promieniowanie to jest wykorzystywane do badań w wielu dziedzinach nauki: od fizyki, chemii i medycyny po archeologię i historię sztuki. Krakowski ośrodek to pierwsza i jedyna tego typu infrastruktura badawcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Na świecie funkcjonuje kilkadziesiąt takich ośrodków badawczych.

