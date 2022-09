Kraków: Rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego

Budowa nowoczesnego obiektu, który posłuży zarówno studentom i wykładowcom, jak i przyczyni się do wspierania idei zrównoważonego rozwoju, to plany Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na najbliższe lata. W poniedziałek ogłoszono, że budynek zaprojektuje krakowska spółka BE DDJM Architekci.

Celem uczelni, która planuje rozpoczęcie inwestycji z okazji swoich setnych urodzin, jest budowa wielofunkcyjnego, energooszczędnego obiektu, w którym mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne i biurowe, a wśród nich duża aula. Znajdą się tam też pokoje gościnne dla wykładających naukowców, pomieszczenie dla lokalnego centrum informatyki, a także zaplecze gastronomiczne.

Zdaniem jurorów, którzy w poniedziałek ogłosili wyniki konkursu, najbliższy tym założeniom był projekt przygotowany przez krakowską spółkę BE DDJM Architekci. Pierwsza nagroda przyznana została "w uznaniu odwagi i konsekwencji w sfomułowaniu i przeprowadzeniu nadrzędnej idei projektu". Jak podkreślono, ogromną wagę przywiązano w nim do funkcjonowania kampusu uniwersyteckiego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rektor uczelni Stanisław Mazur zapewnił, że poniedziałkowe wydarzenie jest wyrazem szerszego i bardziej perspektywicznego myślenia o tym, w jakich przestrzeniach architektoniczno-urbanistycznych kształcą się przyszłe kadry naukowe oraz pracują wykładowcy i badacze.

Rektor wskazał ponadto, że projekt, który zostanie zrealizowany, łączy kilka funkcjonalności - walory m.in. estetyczne i ekologiczne. Podkreślił, że kluczowe jest, aby nowe obiekty były przyjazne dla środowiska.

"Dlaczego jest to dla nas tak istotne? Dlatego, że jesteśmy uniwersytetem, który bardzo dynamicznie stara się zaznaczyć swoją obecność, nie tylko w przestrzeni miejskiej Krakowa, ale też w międzynarodowej. Potrzebujemy tego typu obiektów, żeby budować wartościową ofertę, przykuwać uwagę, rywalizować na rynku edukacyjnym, żeby nasi pracownicy mieli odpowiednie warunki do pracy" - wyjaśnił Mazur.

