Kraków: Rusza budowa zaplecza serwisowego Kolei Małopolskich

Budowę zaplecza serwisowego dla samorządowych Kolei Małopolskich uroczyście rozpoczęto w piątek w Krakowie. W obiekcie obsługiwane będą pociągi własne i innych przewoźników. Wartość inwestycji, która ma być gotowa w marcu 2022 r., wynosi blisko 92,4 mln zł.

Według władz regionu budowa zaplecza serwisowego w Krakowie jest kluczowa z uwagi na zapewnienie kompleksowej obsługi utrzymaniowo-serwisowej dla taboru kolejowego obsługującego połączenia na terenie Małopolski, jak również taboru kolejowego wjeżdżającego z innych województw.

"Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich nasz przewoźnik zyska dogodne warunki do codziennej eksploatacji i serwisowania pociągów. To niezwykle ważne, ponieważ w znaczący sposób poprawi to bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów w przewozach kolejowych na terenie województwa" - ocenił w piątek marszałek małopolski Witold Kozłowski.

Spółka Koleje Małopolskie podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę zaplecza serwisowego w Krakowie w lipcu ub.r. Została ona zawarta z wybranym w przetargu konsorcjum firm Budimex i KZN Rail, które przedstawiło najtańszą ofertę opiewającą na blisko 92,4 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji zaplanowano na marzec 2022 r.

Konsorcjum w systemie "zaprojektuj i zbuduj" postawi dwukondygnacyjną halę napraw z częścią biurowo-socjalną i warsztatowo-magazynową. Obiekt powstanie w okolicy ul. Składowej w pobliżu Dworca Kraków Główny, na terenach wydzierżawionych od PKP. Hala o wymiarach ok. 140 na 35 m wyposażona będzie w niezbędne urządzenia do kompleksowej obsługi utrzymaniowo-serwisowej pociągów regionalnych. Na miejscu będą wykonywane m.in. naprawy bieżące i te związane z awariami taboru, a także okresowym ich przeglądem. Powstanie też myjnia.

Jak zapewnił wicemarszałek Łukasz Smółka, inwestycja ma zapewnione dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości prawie 63,9 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Resztę stanowić będzie wkład z budżetu regionu i środki własne przewoźnika.

Zaplecze techniczne będzie obsługiwać pociągi kupione przez samorząd województwa, które wykorzystywane są do realizacji połączeń regionalnych zarówno przez Koleje Małopolskie, jak i Polregio.

