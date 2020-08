Kraków: Stalowe przęsła starego mostu kolejowego będą wykorzystane w nowych lokalizacjach

Dwanaście stalowych przęseł z rozbieranego mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie po renowacji będzie służyć jako części wiaduktów i mostów na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Śląsku. Rozpoczął się już ich demontaż i wywózka do nowych lokalizacji.

Jak przypomniał Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK, na miejscu usuniętego mostu powstają trzy nowe przeprawy kolejowe, z których pierwsza została oddana do użytku w maju tego roku. Inwestycja jest częścią modernizacji trasy średnicowej E30 przebiegającej przez centrum Krakowa.

"Dwanaście dotychczasowych stalowych przęseł nadal będzie wykorzystanych na sieci kolejowej w Polsce. Przęsła o łącznej wadze 1440 ton, są skrupulatnie przygotowywane do demontażu i transportu - dwa pierwsze z nich, po 120 ton wagi, dźwig ściągnął już na brzeg i zostały wywiezione" - zaznaczył Hamarnik.

Według niego w najbliższych tygodniach podobny proces przejdą kolejne elementy. W precyzyjnie zaplanowanej operacji używane są pociągi, ciężarówki, dźwigi i barki. Rozbiórka zakończy się we wrześniu, a wykonawca przystąpi do budowy nowej przeprawy.

Dwanaście stalowych elementów po renowacji będzie służyć jako części wiaduktów i mostów. Pięć pojedzie do Zagórza na Podkarpaciu, gdzie zastąpi wysłużony most kolejowy nad Sanem. Trzy trafią do Częstochowy na linię Kielce - Fosowskie. Pozostałe przęsła zostaną wykorzystane do rewitalizacji wiaduktów kolejowych w Krasnymstawie i Rykach na Lubelszczyźnie, oraz Wojkowicach i Rudnikach na Śląsku.

Jak przypomniał przedstawiciel PLK, budowa trzech równoległych mostów kolejowych na Wiśle to jeden z kluczowych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego.

Rozpoczęte w lipcu 2017 roku prace modernizacyjne linii średnicowej E30 zakładają zastąpienie nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej i wybudowanie na nich czterech torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle, a także przystanków kolejowych Kraków Grzegórzki przy Hali Targowej i Kraków Złocień.

W sumie PLK przebudowują odcinek torów o łącznej długości 20 kilometrów. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą po nich z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h.

Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2021 r.