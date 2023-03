Kraków: Trwają budowy Północnej Obwodnicy Krakowa i odcinka drogi S7

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 przekroczyła 60 proc, zaawansowania, a na budowie krakowskiego odcinka trasy S7 wykonano blisko 30 proc. prac. Obie inwestycje, spinające się na węźle Kraków Mistrzejowice, powinny być gotowe pod koniec 2024 r.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który w poniedziałek wizytował obie inwestycje podkreślił, że "trasy te są częścią planu łączenia w jedną, spójną sieć komunikacyjną polskiego rusztu drogowego".

Według niego budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) i trasy S7 są "zbiorem wszystkich możliwych problemów i komplikacji, a przede wszystkim wielkich wyzwań technologicznych". "Wykonawca dobrze sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami radzi" - wskazał Adamczyk.

Jak przekazał dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński, bieżący rok będzie czasem intensywnych prac na budowach dróg S7 i S52. Według niego budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (w ciągu S52) przekroczyła 60 proc. zaawansowania, a na budowie S7 stan zaawansowania to blisko 30 proc. Obie inwestycje są realizowane w wymagającym, zurbanizowanym terenie - z gęstą siecią dróg lokalnych, linii kolejowych i różnego rodzaju infrastruktury technicznej. Dlatego też zaplanowano na ich trasie 50 obiektów inżynierskich, w tym dwa tunele.

Północna Obwodnica Krakowa ma być gotowa w całości we wrześniu 2024 roku, choć - jak wskazał Pałasiński - pierwszy fragment wraz z tunelem w Batowicach jest planowany do udostępnienia jesienią br. Z kolei planowany termin zakończenia S7 od Widomej do Nowej Huty to listopad 2024 roku. Obie inwestycje mają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 przebiegającej na terenie miasta i gmin Zielonki oraz Wielka Wieś trwa od lipca 2020 r. Kontrakt na zadanie jest realizowany w trybie "zaprojektuj i zbuduj". Umowa z wykonawcą, konsorcjum firm - tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź, została podpisana w listopadzie 2018 r.

W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga ekspresowa S52 długości ok. 12,5 km na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa.

Każda jezdnia POK będzie miała po trzy pasy ruchu. Na trasie zaplanowano węzły drogowe: Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice. W ramach odrębnego zadania zmodernizowany będzie istniejący fragment trasy od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica o długości 2,5 km.

Jak przekazał dyrektor krakowskiego GDDKiA, stan zaawansowania prac na koniec marca wynosi na tej inwestycji ponad 60 proc. Prace prowadzone były zimą, m.in. przy tunelach w Zielonkach i Batowicach. Poza tunelami, zimą prace realizowane były głównie na wiaduktach - budowano ustroje nośne, podpory, wykonywane były prace żelbetowe. Prowadzono także prace wykończeniowe w budynkach Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Modlnica.

Przewidywany termin oddania całej tej inwestycji do użytku określono na wrzesień 2024 roku. Wartość prac budowlanych wynosi prawie 1,9 mld zł, a łączny koszt realizacji to prawie 2,4 mld zł. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa otrzymała niemal 680 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Za dokończenie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa odpowiada konsorcjum Gulermak i Mosty Łódź, wybrane na wiosnę 2021 r. przez GDDKiA na miejsce poprzedniego wykonawcy. Umowa z nim została wypowiedziana, ponieważ dotychczasowe tempo prac nie pozwoliłoby na zakończenie ich w uzgodnionym terminie.

Zadanie dotyczy odcinka S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice - Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km. Inwestycja przebiega po mocno zurbanizowanych terenach Krakowa, w związku z czym jest kosztowna i skomplikowana pod względem technicznym. Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe, w tym jeden tzw. zintegrowany, a także wiele innych obiektów inżynieryjnych.

Według Pałasińskiego stan zaawansowania prac na tej inwestycji zbliżą się do 30 proc. W ostatnich miesiącach na budowie odcinka miejskiego prowadzone były prace związane z przebudową sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów i wodociągów. Ponadto, prowadzono zróżnicowane prace na 39 mostach, wiaduktach i estakadach, które powstają na całej trasie. Budowana nad torami kolejowymi, rzeką Dłubnią i ul. Morcinka estakada ma długość ok. 1,5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Małopolsce.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku. Wartość prac budowlanych wynosi ponad 1,8 mld zł, a łączny koszt realizacji przekracza 2,3 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

