Kraków: Trzy oferty w ostatnim etapie przetargu na budowę linii tramwajowej w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Trzy oferty zostały wybrane do ostatniego etapu przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa na budowę nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, która ma być realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Najtańsza opiewa na ponad 1,125 mld zł.

W piątek Zarząd Dróg Miasta Krakowa przedstawił oferty firm, które zostały wybrane spośród siedmiu do ostatniego etapu postępowania związanego z budową tej linii tramwajowej. Propozycje cenowe wpłynęły od wszystkich potencjalnych partnerów komercyjnych, teraz zostaną one poddane weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.

Najtańszą propozycję, opiewającą na ponad 1,125 mld zł brutto przedstawiło konsorcjum firm PPP Solutions Polska (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner). Firma Mota-Engil Central Europe PPP Road zaproponowała prawie 1,867 mld zł brutto, a firma VARDUN - ponad 2,877 mld zł brutto.

Kwoty, które zostały zaproponowane przez firmy obejmują zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez okres 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.

"Oferty firm zostaną teraz przez nas sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z harmonogramem mamy na to 70 dni. Będziemy brali pod uwagę zaprezentowane rozwiązania techniczne, ale szczególnie ważny dla nas będzie zaproponowany model finansowy. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez gminę" - zapowiedział w piątek Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Jak dodał, harmonogram zakłada, że do końca roku możliwe będzie podpisanie umowy z wybraną firmą. Przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności odpowiedzialne będzie za opracowanie projektu oraz pozyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację prac budowlanych (drugi kwartał 2022 r.), zabezpieczenie finansowania, następnie rozpocznie budowę nowego odcinka linii tramwajowej, która zgodnie z założeniami będzie trwała do pierwszego kwartału 2024 r. Po zakończeniu prac rozpocznie się okres eksploatacji (utrzymanie przez okres 20 lat - do 2044 r.).

Inwestycja związana z budową nowego odcinka linii tramwajowej w mieście realizowana jest w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Kilka tygodni temu Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził gotowość udzielania kredytu firmie realizującej to zadanie.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. J. Meissnera do Mistrzejowic. Ten fragment zostanie wyposażony w 10 par przystanków, zgodnie z prognozami w ciągu godziny z linii skorzysta ok. 3 tys. osób. A tramwaje na tym odcinku będą mogły odjeżdżać z częstotliwością co 1,5 minuty. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy.

Przedstawiciele ZDMK przypomnieli, że krakowski projekt został wybrany przez rząd jako jeden z kilku projektów pilotażowych z różnych branż. W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji będą powstawały wytyczne dla innych miast odnośnie tego jak pozyskiwać finansowanie w modelu PPP na inwestycje infrastrukturalne.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.