Kraków: Ugoda z Budimeksem ws. rozwiązania umowy na przebudowę ul. Kocmyrzowskiej

Miasto Kraków i województwo małopolskie polubownie rozwiązały kontrakt z firmą Budimex na kompleksowa przebudowę ul. Kocmyrzowskiej, jednej z najważniejszych arterii wylotowych w Nowej Hucie. Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził treść tej ugody.

Jak wyjaśnił w poniedziałek dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk, decyzja sądu kończy trwającą od wielu miesięcy patową sytuację w sprawie tej inwestycji drogowej.

W lutym 2018 roku władze Krakowa występując wspólnie z województwem małopolskim zawarły umowę z firmą Budimex na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej pomiędzy ul. Drwina a miejscowością Prusy. Wartość kontraktu wynosiła ok. 97 mln zł, a termin wykonania zadania określono na pierwszy kwartał 2022 r.

Według przedstawiciela ZIM problemy z realizacją tego kontraktu pojawiły się już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

"Pierwszy wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - złożony jeszcze pod koniec 2018 roku - pozostał bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzgodnienia styku pomiędzy naszą inwestycją, a budową wschodniej obwodnicy Krakowa realizowaną przez GDDKiA w Krakowie" - wyjaśnił Szewczyk.

Według niego przez 2019 rok projektanci obu inwestycji prowadzili uzgodnienia, dotyczące rozwiązań technicznych w obszarze, gdzie łączą się obie inwestycje. Przed rokiem udało się dojść do porozumienia w tym względzie, co otworzyło drogę wykonawcy do ponownego uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, a następnie do złożenia wniosku o ZRID.

W tym czasie - przypomniał dyrektor ZIM - Budimex SA , powołując się na konieczność wprowadzenia zmian do projektu względem programu funkcjonalno-użytkowego, wniósł o roszczenia finansowe na kwotę prawie 41 mln zł. W uzasadnieniu wskazano też przedłużający się czas projektowania zadania, co miało przełożyć się m.in. na wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny.

"Mając na względzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi nie mogliśmy się zgodzić na tak duże roszczenia. Kolejną kwestią było opóźnienie w realizacji umowy, gdzie cały czas w rozmowach z wykonawcą powoływaliśmy się na zapisy kontraktu, które mówiły o karach umownych w sytuacji braku realizacji przedmiotu umowy" - zaznaczył Szewczyk.

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, Budimex SA wystąpił w czerwcu do Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem o uruchomienie procedury mediacji w celu doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania wiążącej je umowy za porozumieniem stron.

"Zgodziliśmy się na takie rozwiązanie z uwagi na to, że sądowe postępowania w tego typu sprawach są czasochłonne, co w naszym przypadku mogłoby doprowadzić do zablokowania tej inwestycji na wiele lat" - uzasadnił dyrektor ZIM.

Pod koniec listopada Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził treść ugody pomiędzy Miastem Kraków i Województwem Małopolskim a firmą Budimex w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej.

Na jej podstawie zamawiający uzyskuje prawo do już opracowanych w trakcie przygotowania inwestycji dokumentów, m.in. uzgodnienia z GDDKiA co do rozwiązań technicznych na styku samorządowej inwestycji i wschodniej obwodnicy Krakowa.

Wszystkie opracowane dotychczas materiały - zaznaczył Szewczyk - będą mogły zostać wykorzystane w toku przygotowań do realizacji tego zadania.

Według niego dzięki uzyskaniu ugody zamawiający może podjąć działania mające na celu aktualizację dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID a po ich uzyskaniu realizację inwestycji.

Inwestycja zakłada w części leżącej w granicach Krakowa rozbudowę 3-km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta. Dobudowana będzie druga jezdnia, a także przebudowane istniejące skrzyżowania, infrastruktura techniczna, oświetlenie, sygnalizacja świetlna. Wyremontowane i rozbudowane będą chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i perony przystankowe. Ważnym elementem zadania będzie też modernizacja torowiska tramwajowego biegnącego do Wzgórz Krzesławickich oraz pętli końcowej, a także budowa przy pętli nowego terminala autobusowego.

W ramach kontraktu ZIM zajmuje się też rozbudową do czterech pasów 160 metrów drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy.