Kraków: Usunięta awaria sieci trakcyjnej; pociągi kursują przez Płaszów

Po godzinie 16 została usunięta awaria sieci trakcyjnej na stacji kolejowej Kraków Płaszów, do której doszło w poniedziałek nad ranem. Przez cały dzień pociągi kursowały zmienianą trasą omijając tę stację.Obecnie jest przywracany rozkładowy ruch pociągów.

Jak poinformowała Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, do awarii na stacji Kraków Płaszów doszło ok. godziny 5 rano. Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej został wstrzymany ruch na odcinku Kraków Główny - Kraków Podłęże, co wymagało jazdy składów dalekobieżnych po trasie objazdowej przez Nową Hutę, z pominięciem Płaszowa. Na odcinku Kraków Główny - Wieliczka wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

"By jak najszybciej przywrócić ruch pracował pociąg sieciowy PKP Energetyka, a specjalny zespół złożony z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników koordynował kursowanie pociągów. Informacje o komunikacji na bieżąco podawano na stacjach i przystankach" - wyjaśniła przedstawicielka PLK.

Według niej okoliczności i przyczyny usterki sieci trakcyjnej ustali specjalna komisja.