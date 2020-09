Kraków: Utrudnienia związane z kolejnym etapem budowy mostu kolejowego na Wiśle

W poniedziałek rozpocznie się kolejny etap demontażu kolejowego mostu na Wiśle w Krakowie, na miejsce którego budowana jest nowa przeprawa. Zakres prac wymaga wstrzymania ruchu samochodów w godzinach nocnych na ul. Zabłocie. Utrzymany będzie ruch pieszy.

Jak przypomniał w piątek rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, inwestycja jest częścią modernizacji trasy średnicowej E30 przebiegającej przez centrum Krakowa.

Zaplanowane prace ograniczono wyłącznie do godzin nocnych. Wówczas w ograniczonym i zabezpieczonym terenie będzie pracował ciężki sprzęt. Ul. Zabłocie będzie zamknięta dla ruchu samochodowego przez pięć nocy w godz. 22 - 5 w dniach od 21 do 26 września. Przejście piesze będzie utrzymane z udziałem osoby kierującej ruchem. Zmiany w organizacji są uzgodnione z zarządcą dróg.

Dwanaście stalowych przęseł z rozbieranego mostu kolejowego po renowacji będzie służyć jako części wiaduktów i mostów. Pięć pojedzie do Zagórza na Podkarpaciu, gdzie zastąpi wysłużony most kolejowy nad Sanem. Trzy trafią do Częstochowy na linię Kielce - Fosowskie. Pozostałe przęsła zostaną wykorzystane do rewitalizacji wiaduktów kolejowych w Krasnymstawie i Rykach na Lubelszczyźnie, oraz Wojkowicach i Rudnikach na Śląsku.

Przedstawiciel PLK przypomniał, że budowa trzech równoległych mostów kolejowych na Wiśle to jeden z kluczowych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego. Pierwszym z trzech nowych mostów został oddany do użytku w maju tego roku.

Rozpoczęte w lipcu 2017 roku prace modernizacyjne linii średnicowej E30 zakładają zastąpienie nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej i wybudowanie na nich czterech torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle, a także przystanków kolejowych Kraków Grzegórzki przy Hali Targowej i Kraków Złocień.

W sumie PLK przebudowują odcinek torów o łącznej długości 20 kilometrów. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą po nich z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h.

Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2021 r.