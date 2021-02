Kraków w gronie 16 miast, które zakwalifikowały się do konkursu o tytuł "Zielonej stolicy Europy 2023"

Kraków znalazł się w gronie 16 miast, które zakwalifikowały się do konkursu o tytuł „Zielonej stolicy Europy 2023” – poinformował w piątek krakowski magistrat.

Miasta zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów w dwunastu kategoriach, m.in. jakości wody, gospodarki ściekami, bilansu energetycznego miasta, transportu miejskiego, zarządzania przestrzenią publiczną, rozwoju zieleni, hałasu.

W kwietniu poznamy grono ścisłych finalistów konkursu, do którego poza Krakowem zakwalifikowały się: Belgrad, Cagliari, Dublin, Gaziantep, Helsingborg, İzmir, Koszyce, Logrono, Skopje, Sofia, Tallinn, Zagrzeb, a z Polski także Gdańsk, Rzeszów i Warszawa.

Tytuł "Zielonej stolicy Europy" jest przyznawany z dwuletnim wyprzedzeniem (w 2020 roku na rok 2022, w 2021 na 2023). Konkurs organizuje Komisja Europejska, a mogą w nim walczyć miasta mające więcej niż 100 tys. mieszkańców, które podejmują działania na rzecz poprawy jakości życia i ochrony środowiska.

Kraków ubiegał się już o tytuł "Zielonej stolicy Europy 2022". Wówczas zajął piąte miejsce, tuż za finalistami i choć nie miał szans na wygraną w niektórych z kategorii zajął wówczas bardzo wysokie miejsca: jeśli chodzi o jakość wody został oceniony najlepiej spośród wszystkich 18 miast kandydujących, a w kategorii zarządzanie i zrównoważony rozwój przestrzenią publiczną miał drugą lokatę.

"W ciągu ostatniego roku największa zmiana dokonała się w zakresie transportu. Kraków szczególnie w czasie pandemii wykonał skok, jeśli chodzi o transport rowerowy: mamy bardzo wyczekiwaną przez mieszkańców kładkę rowerową nad torami kolejowymi w pobliżu Bonarki, która pozwala na bezkolizyjne przejechanie przez skrzyżowanie ulic Kamieńskiego, Powstańców Śląskich i torów kolejowych i mamy nowe ścieżki rowerowe w centrum miasta" - mówił PAP dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf.

Dodał, że Kraków sukcesywnie nadrabia zaległości w planowaniu przestrzennym, wykupuje nowe tereny pod zieleń, prowadzi zalesianie i rozwija program retencjonowania wód opadowych np. w Parku Lotników Polskich powstał zbiornik - staw.

"W konkursie mamy tym razem bardzo silną konkurencję. Ze strony polskiej to najsilniejsi gracze, którzy realizują bardzo ciekawe projekty dotyczące poprawy jakości życia. Są też stolica Estonii - Tallinn, który przed rokiem był w finale i irlandzki Dublin" - mówił Kempf. "Miasta Europy Środkowo-Wschodniej bardzo mocno aspirują do tego tytułu, choć do tej pory żadne z tej części Europy go nie otrzymało. Wyjątkiem jest Lublana, która jest miastem alpejskim o nieco innym charakterze" - dodał dyrektor ZZM. Jak mówił w tym roku "Kraków ma apetyt, co najmniej na finał".

Zwycięzca konkursu otrzyma 600 tys. euro, a finaliści po 200 tys. euro, które mogą wydać na przedsięwzięcia związane ze zrównoważonym rozwojem.

Pierwszą "Zieloną stolicy Europy" był w 2010 roku Sztokholm, w 2019 roku tytuł ten należał do Oslo, w 2020 Lizbona, w 2021 - Lahti, w 2022 będzie nią Grenoble.