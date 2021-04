Kraków w pandemii utrzymuje silny gen przedsiębiorczości

Stabilna i rozpoznawalna na świecie marka turystyczna oraz silny gen przedsiębiorczości - dzięki tym fundamentom Kraków po pandemii ma szansę jeszcze lepiej się rozwijać - uznali paneliści sesji inauguracyjnej Property Forum Regiony 2021 "Biznes chce wykorzystać potencjał Krakowa".

Pandemia wyludniła ulice Krakowa, ale turystyczny potencjał miasta – choć trzeba go zweryfikować – nie jest zagrożony. – Elastyczność i dywersyfikacja to dwa najważniejsze kierunkowskazy dla biznesu, zwłaszcza w czasach, w których jedynym pewnym elementem jest zmiana – uważa Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Przyznaje, że choć tereny Krakowa są w 70 proc. pokryte planami zagospodarowania przestrzennego, to jednak powinny one być bardziej elastyczne. Szczególnie niekorzystnym mechanizmem jest przeznaczanie gruntów wyłącznie pod zabudowę komercyjną bez możliwości ewentualnej zmiany, na przykład na zabudowę mieszkaniową.

[...]

Zdaniem Pawła Panczyja, Strategy & Business Development Director ABSL Kraków powinien robić to, co dotychczas robił najlepiej, w takiej formie jaka będzie dostępna. – Mam na myśli miasto otwarte, atrakcyjne dla biznesu ze względu na rozwiązania prawne i podatkowe na poziomie ogólnopolskim i miejskim. Ważne jest też zadbanie o przyjazną atmosferę dla wszystkich turystów, którzy będą chcieli zobaczyć Kraków i go dotknąć – uważa Paweł Panczyj.



Należy oczywiście pamiętać, że biznes jednak ucierpiał przez pandemię i zapewne wiele podmiotów będzie szukać dla siebie nowej formy aktywności gospodarczej. Jednak, jak podkreśla Paweł Panczyj, Kraków ma tak silną i stabilną markę, że nie ma sensu na siłę wymyślać nowych kierunków rozwoju. Lepiej kroczyć sprawdzoną ścieżką.



Więcej czytaj na PropertyNews.pl

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl