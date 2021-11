Kraków: W tym roku 340 wyremontowanych pustostanów oddanych do użytku

340 wyremontowanych pustostanów planuje w tym roku oddać do użytku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. To mniej niż w 2019 r., ale podobnie jak w 2020 r. - wynika z danych magistratu.

Urząd miasta w piątkowej informacji prasowej podkreślił, że dzięki dotacjom z rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego nie będzie konieczności zwiększania wydatków na remonty pustostanów z budżetu miasta.

Jak zaznaczono, od każdego roku, począwszy od 2013 r., rosła liczba remontowanych lokali socjalnych, rosły też środki finansowe, które miasto przeznaczało na ten cel. Najwięcej remontów przeprowadzono w 2019 r. Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych odnowiono wówczas 351 mieszkań, czyli o 30 proc. więcej niż w 2018 r. W 2020 r., pomimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej i spadku dochodów gminy, do użytku oddano 341 lokali. Zgodnie z zapowiedziami urzędników w tym roku do użytku ma być oddanych 340 lokali.

Remonty opuszczonych lokali, obok budowy nowych budynków komunalnych, to główne źródła pozyskiwania mieszkań dla osób potrzebujących.

Po opuszczeniu lokalu przez dotychczasowego użytkownika, np. w wyniku przeprowadzki do innego lokalu, eksmisji, śmierci czy wyjazdu z Krakowa, dokonywana jest ocena stanu technicznego mieszkania przez inspektora posiadającego uprawnienia budowlane. Na podstawie ekspertyzy podejmowana jest decyzja o dalszym przeznaczeniu lokalu - najczęściej jest przeprowadzany remont, aby można go było ponownie zasiedlić.

Średni koszt remontu 1 m kw. pustostanu w 2020 r. wyniósł 850 zł, czyli w przybliżeniu koszt przygotowania pustostanu do ponownego zasiedlenia wynosił ok. 30 tys. zł. Z każdym jednak rokiem cena tych prac jest wyższa, co jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku usług budowlanych.

"Większość lokali wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego; często nie były one remontowane od 30-50 lat. Wymieniane są więc wszystkie instalacje, okładziny podłogowe, okna i drzwi, urządzenia sanitarne, naprawiane tynki, malowane ściany. Remontowane lokale wykończane są w standardzie +pod klucz+. Mieszkanie po remoncie jest gotowe do zamieszkania - najemca po przewiezieniu swoich mebli i urządzeń AGD może od razu zamieszkać" - podkreśliła dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie Katarzyna Zapał.

26 października Kraków podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na dofinansowanie, z rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego, remontu 10 lokali mieszkalnych. Planowany koszt przedsięwzięcia to ok. 509 tys. zł, z czego ponad 407 tys. zł będzie pochodziło ze środków BGK.

W 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał też Krakowowi prawie 990 tys. zł na modernizację 30 lokali mieszkalnych. Dzięki tej dotacji możliwy będzie remont 30 lokali. Udzielona dotacja to 80 proc. kosztów realizowanych prac remontowych. Dotychczas na konto miasta wpłynęło 300 tys. zł, a pozostałe ponad 600 tys. zł przekazane zostanie do końca roku, po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

W 2022 r. Zarząd Budynków Komunalnych złoży kolejne wnioski na dotację Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty lokali mieszkalnych.

"Liczymy, że uda się otrzymać dotację na remont ok. 100 mieszkań spełniających wymogi rządowego programu. Dzięki tym środkom możliwe będą remonty znacznej liczby pustostanów bez zwiększania wydatków z budżetu miasta" - powiedziała dyr. Zarządu Budynków Komunalnych.

