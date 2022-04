Kraków: W wakacje Krakowska Linia Muzealna z tramwajami pochodzącymi z największych polskich miast

Mieszkańcy Krakowa i turyści w wakacje będą mieli możliwość podróżowania historycznymi tramwajami pochodzącymi z Wrocławia, Warszawy, Gdańska i Poznania. Będzie to możliwe w ramach Krakowskiej Linii Muzealnej. We wtorek zaprezentowano wagon 102N, który na pokazy został sprowadzony z Poznania.

Jak wyjaśnił Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, prezentacja poznańskiego zabytku w ramach tegorocznej 20. edycji Krakowskiej Linii Muzealnej stała się możliwa dzięki współpracy przewoźników komunalnych z obu miast. Zdecydowali się oni wymienić na okres wakacyjny swoimi historycznymi pojazdami.

"Kursy poznańskiego wagonu 102N sprawią, że mieszkańcy Krakowa i turyści będą mogli w stolicy Małopolski podczas tegorocznych wakacji podróżować historycznymi wagonami z niemal wszystkich największych polskich miast: Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska i Warszawy" - zapowiedział Gancarczyk.

W zamian za poznański wagon 102N krakowski przewoźnik wysłał do stolicy Wielkopolski tramwaj 4N. Wagony tej serii były eksploatowane w Krakowie w latach 1958-1988.

Poznański tramwaj na krakowskich torach pojawi się w wakacje w swoich charakterystycznych kremowo-zielonych barwach. Jego historia sięga początku 1970 roku, kiedy to wagon 102N-1 o numerze fabrycznym 26 trafił do stolicy Wielkopolski. Pojazdy tego typu ze względu na swoje kanciaste kształty nazwane były "kanciakami". Produkowano je w Chorzowie.

Tramwaj stacjonował początkowo w zajezdni Głogowska i w swój pierwszy kurs wyruszył 14 stycznia 1970 roku na linię nr 6. Na regularnej linii kursował on aż do 2001 roku. Po wycofaniu z ruchu przeszedł remont generalny, podczas którego przywrócono go do stanu fabrycznego. Od końca 2004 roku jest pojazdem historycznym.

Na krakowskich torach poznański tramwaj pojawi się obok krakowskiego "kanciaka" z numerem inwentarzowym 203. Tramwaj ten w charakterystycznym dla Krakowa kolorze niebieskim kursował w ruchu liniowym do 1997 roku, a obecnie znajduje się w kolekcji historycznego taboru MPK.

