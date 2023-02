Kraków: W związku z awarią systemu IT Lufthansy loty są opóźnione

W związku z trwającą od środy rano awarią systemu informatycznego linii Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie, rejsy tego przewoźnika realizowane są w Krakowie z opóźnieniem. Odwołany został tylko lot z Krakowa do Monachium i z Monachium do Krakowa - powiedziała PAP rzeczniczka Kraków Airport.

"Póki co odwołany został tylko lot z Krakowa do Monachium i z Monachium do Krakowa. Pozostałe rejsy Lufthansy, m.in. do Frankfurtu, odbywają się, chociaż z opóźnieniem jedno-, dwugodzinnym" - powiedziała PAP rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince.

Od środy rana największy niemiecki przewoźnik lotniczy mierzy się z awarią systemu informatycznego na lotnisku we Frankfurcie. Według Deutsche Telekom, awarię spowodowały prace budowlane na terenie linii kolejowych - koparka uszkodziła wiązkę światłowodów, biegnących na głębokości 5 metrów. Doprowadziło to do chaosu na lotnisku we Frankfurcie, ale sytuacja poprawia się.

Rano we Frankfurcie wszystkie wyloty były opóźnione lub odwołane. Część samolotów zmierzających do Frankfurtu została skierowana na inne lotniska (Kolonia/Bonn, Duesseldorf, Norymberga), aby zapobiec nadmiernemu zapełnieniu terminala. Jak podał "Bild", Lufthansa zdecydowała w pierwszej kolejności o odwołaniu lotów krajowych, prosząc pasażerów o skorzystanie z połączeń kolejowych.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl