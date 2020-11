Kraków: Wchodzą w życie przepisy o parku kulturowym Nowa Huta

Od niedzieli wchodzą w życie przepisy o parku kulturowym Nowa Huta w Krakowie. Oznacza to, że elementy zagospodarowania przestrzennego, np. tablice i urządzenia reklamowe, muszą być dostosowane do nowych zasad, co ma prowadzić do zniknięcia szpecących szyldów - informuje Urząd Miasta Krakowa.

W praktyce wprowadzenie regulacji posłuży uporządkowaniu wizualnemu i estetycznemu przestrzeni. Przepisy wpływają m.in. na sposób prowadzenia robót budowlanych oraz działalności usługowej i handlowej, umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, instalowania markiz i innych zadaszeń, stosowania iluminacji.

Wszystkie nowe elementy przestrzeni muszą być zgodne z przepisami, a obiekty już istniejące powinny być do nich dostosowane w ciągu pół roku, czyli do 29 maja 2021 r.

Park kulturowy Nowa Huta jest drugim w Krakowie, po parku kulturowym Stare Miasto.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK uruchomił stronę internetową parkikulturowe.krakow.pl, gdzie zainteresowani mogą znaleźć m.in. treść ustawy i prawa lokalnego oraz katalog dobrych praktyk, a w nim opisy prawidłowych i niepożądanych sposobów lokalizacji szyldów, aranżacji witryn czy umieszczania reklam na rusztowaniach.

O nowym parku kulturowym miasto informowało m.in. w ulotkach i broszurach kolportowanych za pośrednictwem agend miejskich, w spocie emitowanym w pojazdach komunikacji miejskiej. Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 12 616 15 99, w godzinach funkcjonowania urzędu miasta.

Park kulturowy Nowa Huta został utworzony na mocy decyzji radnych z listopada zeszłego roku. Nie obejmuje on całej Nowej Huty, ale teren ok. 376 ha: plac Centralny, osiedla wybudowane w latach 50. i 60. oraz najstarszą część Huty, sprzed okresu, gdy powstał tam kombinat metalurgiczny; dwór Jana Matejki z parkiem w Krzesławicach; mogiłę z klasztorem oo. Cystersów oraz aleję Solidarności wraz z budynkami administracyjnymi HTS.

Na terenie tego parku nie będzie można dowolnie zmieniać kolorystyki i wystroju elewacji budynków, w tym kształtu dachów i wysokości kalenicy. Wymiana stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram czy rynien będzie możliwa przy zastosowaniu form nawiązujących do historycznych.

Precyzyjnie uregulowane zostały zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych, prowadzenia działalności usługowej i handlowej, umieszczania reklam i podświetlania budynków frontowych. Podobnie jak na Starym Mieście zakazany będzie handel w bramach i przejściach do budynków frontowych oraz przed tymi budynkami. Nie będzie można używać głośników, wyświetlaczy, taśm i listew LED oraz laserów ani podświetlać witryn, okien czy bram światłem innym niż białe lub zbliżone do białego. Nie będzie też można stosować markiz zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki czy przesłaniających osie widokowe.

Park kulturowy Nowa Huta jest bardziej liberalny w zapisach niż park kulturowy Stare Miasto - na terenie Nowej Huty nie wyznaczono konkretnych lokalizacji dla słupów ogłoszeniowych czy punktów handlu obwoźnego, a zakaz handlu dotyczy tylko bram i przejść w budynkach frontowych. Większe niż na Starym Mieście mogą być szyldy - do 2 m kw., dopuszczono także stosowanie neonów, co jest związane z tradycjami tej dzielnicy. Nie ma też ograniczeń związanych z korzystaniem z meleksów oraz segwayów.

W przyszłości miasto planuje utworzyć parki kulturowe na terenie Kazimierza ze Stradomiem oraz Starego Podgórza z Krzemionkami.