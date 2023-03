Kraków: Wojewoda stwierdził nieważność części uchwały ws. opłat za parkowanie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej nowych stawek za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w części dotyczącej niższych opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej (KK).

Wątpliwości wojewody wzbudził zapis, że niższe opłaty dla mieszkańców posiadających KK można wnosić wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

22 lutego br. krakowscy radni zdecydowali o podniesieniu cen w strefie płatnego parkowania i zróżnicowaniu opłat dla mieszkańców i osób, które nie mieszkają w mieście. Uchwalono, że mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską za parkowanie w strefie zapłacą mniej, ale tylko płacąc za pośrednictwem aplikacji mobilnych. W podstrefie A - 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B odpowiednio 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata będzie stała, w wysokości 4 zł. Jeśli posiadacze KK skorzystają z parkometru, to zapłacą tyle samo co przyjezdni.

Dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, opłata w podstrefie A za pierwszą godzinę wyniesie 9 zł, za drugą - 10 zł, a trzecią - 11 zł. W podstrefie B opłata ta wyniesie 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza. Zmiany mają obowiązywać od 15 maja br.

W przesłanym w czwartek oświadczeniu Rafała Czeladzkiego, dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazano, że wojewoda małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w części, tj. w zakresie podpunktu, który ograniczył sposób dokonywania opłaty za parkowanie w preferencyjnej wysokości, w stosunku do metod płatności ustalonych przez radę gminy w pierwotnej uchwale, do jednej tylko metody - aplikacji mobilnej.

"Regulacja ta powoduje, że skorzystanie z uprawnienia jest uzależnione od posiadania urządzeń mobilnych, dostępu do sieci internetowej i prowadzi do pogorszenia sytuacji osób dokonujących płatności w innej dopuszczalnej uchwałą formie" - wskazano w komunikacie.

"Zdaniem organu nadzoru regulacja ta powoduje nierówne traktowanie posiadaczy statusu Karty Krakowskiej, polegające na ograniczeniu możliwości wniesienia opłaty za parkowanie w przysługującej im niższej wysokości, jedynie do aplikacji mobilnej, co stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej, dlatego konieczne było stwierdzenie nieważności uchwały w tej części" - przekazał dyrektor.

Podkreślił, że ocena nadzorcza wojewody dokonywana jest jedynie w oparciu o kryterium legalności, a stosując zasadę proporcjonalności środków nadzoru, stwierdzono nieważność uchwały w części.

"Pozostałe regulacje podjętej przez Radę Miasta uchwały, także w zakresie ustalenia niższej wysokości stawek dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej za parkowanie - pozostają w mocy" - wskazano.

"Jednocześnie z całą mocą należy podkreślić, że intencją organu nadzoru nie jest utrudnienie mieszkańcom Miasta Krakowa dokonywania opłat w sposób nowoczesny. Powołane rozstrzygnięcie nadzorcze nie jest wymierzone w interes mieszkańców, a jedynie jest wyrazem dbałości o zasadę równości wobec prawa. Organ nadzoru ma nadzieję, że w reakcji na powołane powyżej rozstrzygnięcie Rada Miasta Krakowa w krótkim czasie doprowadzi do zgodności z prawem zasad ponoszenia opłat za parkowanie" - zaznaczył w oświadczeniu Czeladzki.

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek przekazał PAP, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest obecnie analizowane. Organizator transportu w mieście odniesie się do niego w piątek.

