Kraków: Wojewoda wydał decyzję ZRID ws. przebudowy al. 29 Listopada

Wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Krakowie – al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta. Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja notuje blisko roczne opóźnienie, ponieważ pierwszy wniosek o ZRID, który został złożony przez wykonawcę w styczniu zeszłego roku, został pozostawiony bez rozpatrzenia przez organ prowadzony postępowanie - Małopolski Urząd Wojewódzki z powodu kwestii związanych z uregulowaniem stanu prawnego i podziałem działek, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. W maju ub.r. został złożony nowy wniosek.

W poniedziałek wojewoda Łukasz Kmita poinformował o wydaniu decyzji ZRID i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. "To dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa i Małopolski" - skomentował wojewoda.

Rozbudowa al. 29 Listopada od ul. Woronicza do granic miasta to druga co do wielkości inwestycja infrastrukturalna miasta w północnej części Krakowa, po prowadzonej równocześnie budowie nowej linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej.

Przebudowa będzie dotyczyć niemal trzykilometrowego odcinka al. 29 Listopada od skrzyżowania z ul. Opolską do granic miasta. Dzięki temu arteria, która jest przedłużeniem drogi krajowej nr 7 prowadzącej do Warszawy, zostanie poszerzona do dwóch pasów w każdym kierunku. Na odcinku od planowanej pętli tramwajowo-autobusowej do granic miasta zostaną wydzielone dodatkowo buspasy. Ponadto, po obu stronach ulicy powstaną ciągi piesze i ścieżki rowerowe. W ramach zadania przebudowane będą także dwa wiadukty kolejowe.

Według przedstawicieli władz miasta inwestycja ta, wspólnie z prowadzoną równolegle budową tramwaju do Górki Narodowej, zrewolucjonizuje system transportowy na północy Krakowa.

Inwestycję realizuje w systemie "zaprojektuj i zbuduj" firma Strabag. Zaproponowała ona w przetargu najniższą cenę, wynoszącą prawie 95 mln zł. Wykonawca ma miał nieco ponad dwa lata na realizację zadania.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.