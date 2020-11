Kraków: Wybrano ofertę w przetargu na budowę linii tramwajowej w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał ofertę w przetargu na budowę nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, która ma być realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Wskazano najtańszą propozycję, która opiewa na ponad 1,125 mld zł brutto.

Michał Pyclik z ZDMK poinformował we wtorek, że do realizacji zadania wybrano konsorcjum firm PPP Solutions Polska (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner). W sumie w przetargu złożono trzy propozycje w przedziale cenowym od ponad 1,125 mld zł brutto do ponad 2,877 mld zł brutto.

Jak zaznaczył Pyclik, cena inwestycji obejmuje pełną usługę - zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez okres 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.

"Jeżeli nie będzie odwołań i procedura się nie wydłuży to na przełomie tego i przyszłego roku będziemy mogli podpisać umowę w wybranym wykonawcą" - zapowiedział przedstawiciel ZDMK.

Według niego wykonawca będzie miał od podpisania umowy 40 miesięcy na zrealizowanie tego zadania, czyli oddanie do eksploatacji linii tramwajowej.

Według przewidywań, etap projektowania i pozyskiwania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń potrwa do 2022 roku, a budowa będzie realizowana w latach 2022-2024. Operator będzie eksploatował linię do 2044 r.

Inwestycja związana z budową nowego odcinka linii tramwajowej w mieście realizowana jest w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym roku Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził gotowość udzielania kredytu firmie realizującej to zadanie.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. J. Meissnera do Mistrzejowic. Ten fragment zostanie wyposażony w 10 par przystanków, zgodnie z prognozami w ciągu godziny z linii skorzysta ok. 3 tys. osób. A tramwaje na tym odcinku będą mogły odjeżdżać z częstotliwością co 1,5 minuty. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy.

Przedstawiciele ZDMK przypomnieli, że krakowski projekt został wybrany przez rząd jako jeden z kilku projektów pilotażowych z różnych branż. W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji będą powstawały wytyczne dla innych miast odnośnie tego jak pozyskiwać finansowanie w modelu PPP na inwestycje infrastrukturalne.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.

"Ten projekt jest specjalny nie tylko dlatego, że rozwiązuje istotne kwestie transportowe w mieście, ale też jest projektem, który ma być projektem pilotażowym, pokazującym jak miasta mogą sobie radzić z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych, kiedy nie ma środków unijnych" - wyjaśnił Pyclik.