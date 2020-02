Kraków: Z powodu pogody odwołane trzy rejsy samolotów

Na lotnisku w Krakowie-Balicach odwołane zostały w niedzielę po południu trzy rejsy samolotów: linii Ryanair z i do Londynu-Luton oraz Lufthansy do Frankfurtu.

Jak powiedziała PAP rzecznik prasowa Kraków Airport Natalia Vince warunki do lądowania i startu maszyn na krakowskim lotnisku są dobre. "Odwołanie rejsów ma związek z trudną sytuacją pogodową w Europie" - wyjaśniła.

Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabine, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę; w Niemczech w niedzielę odwołanych zostało około 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu, w poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń. Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 14. Pasażerowie udający się w podróż powinni śledzić komunikaty na stronie internetowej przewoźników oraz konkretnych portów lotniczych.