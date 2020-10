Kraków: Zakończyła się rozbiórka starego mostu kolejowego na Wiśle

Zakończyła się rozbiórka starego mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie na modernizowanej linii E30. Zbudowana zostanie tam nowa przeprawa, a wszystkie zdemontowane stalowe przęsła zostaną ponownie wykorzystane na innych liniach kolejowych w Polsce.

Jak poinformował w piątek Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, dźwig ściągnął już na barkę ostatni element dotychczasowego mostu. W sumie odzyskano 12 przęseł o łącznej wadze niemal 1,5 tys. ton.

Wszystkie elementy zostaną ponownie wykorzystane na innych liniach kolejowych w Polsce, jako części wiaduktów i mostów. Pięć pojedzie do Zagórza na Podkarpaciu, gdzie zastąpią wysłużony most kolejowy nad Sanem. Trzy trafią do Częstochowy na linię Kielce - Fosowskie. Pozostałe przęsła zostaną wykorzystane do rewitalizacji wiaduktów kolejowych w Krasnymstawie i Rykach na Lubelszczyźnie oraz Wojkowicach i Rudnikach na Śląsku.

"Po rozbiórce obiektu wykonawcy mogą przystąpić do budowy nowej konstrukcji w jego miejscu. Będzie ona przypominać kształtem położony obok, oddany do użytku w maju most, którym obecnie pociągi przejeżdżają na drugą stronę rzeki" - wyjaśnił Hamarnik.

Według niego prace budowlane już ruszyły. Trwa przygotowanie fundamentów przyczółków i podpór po obu stronach Wisły. Następnie ruszą prace przy skuwaniu starych podpór znajdujących się w nurcie rzeki. Zostanie na nich ustawione rusztowanie, na którym budowlańcy oprą szkielet nowego mostu.

Przeprawa ma być gotowa w przyszłym roku. Zmieszczą się na niej dwa tory kolejowe, którymi poruszać się będą przede wszystkim pociągi dalekobieżne. Obok, po zachodniej stronie, powstanie jeszcze jeden most, który oprócz toru pomieści dodatkowo kładkę pieszo-rowerową. Ułatwi ona dostęp do przystanku Kraków Zabłocie, a także będzie elementem większej trasy rowerowej biegnącej do centrum miasta.

W sumie nad Wisłą w Krakowie PLK wybudują trzy mosty, na których znajdą się cztery tory kolejowe. Pociągi będą się na nich rozpędzać do 100 km/h.

Przedstawiciel PLK przypomniał, że budowa trzech równoległych mostów kolejowych na Wiśle to jeden z kluczowych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego. Pierwszy z trzech nowych mostów został oddany do użytku w maju tego roku.

Rozpoczęte w lipcu 2017 roku prace modernizacyjne linii średnicowej E30 zakładają zastąpienie nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej i wybudowanie na nich czterech torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle, a także przystanków kolejowych Kraków Grzegórzki przy Hali Targowej i Kraków Złocień.

W sumie PLK przebudowują odcinek torów o łącznej długości 20 kilometrów. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą po nich z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h.

Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2021 r.