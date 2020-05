Kraków: Zakończyły się próby obciążeniowe nowego mostu kolejowego na Wiśle

Zakończyły się testy obciążeniowe pierwszego z trzech nowych mostów kolejowych nad Wisłą w Krakowie na modernizowanej linii E30. Ze wstępnych analiz wynika, że badania potwierdzają wymagania techniczne obiektu.

Próby obciążeniowe były prowadzone również na innych obiektach leżących na nowym odcinku toru - wiadukcie kolejowym nad ul. Dekerta oraz estakadach przy przystanku Kraków Zabłocie.

Testy odbywały się w czwartek i piątek z wykorzystaniem ważącej ponad 116 ton lokomotywy. Wykonała ona serię przejazdów z różną prędkością, podczas których inżynierowie badali parametry konstrukcji. Wyniki będą porównywane z wartościami przyjętymi przez projektantów mostu.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, testowany most jest pierwszym z trzech, które powstaną na najważniejszej linii kolejowej w Krakowie.

"Nowe mosty kolejowe nad Wisłą w Krakowie są elementem jednej z największych inwestycji kolejowych na południu Polski. W ramach modernizacji krakowskiej linii średnicowej pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem powstają dodatkowe tory i mosty dla pociągów aglomeracyjnych. Już niedługo po pierwszym moście pojadą pociągi" - zaznaczył prezes PLK.

Jak wskazał, testy obciążeniowe są jednym z ostatnich etapów prac przed dopuszczeniem mostu do normalnego ruchu pociągów.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił w komunikacie, że rządowe inwestycje kolejowe zmieniają oblicze transportu zarówno między miastami, jak i w dużych aglomeracjach. "Budowa nowych mostów kolejowych w Krakowie jest dobrym tego dowodem" - wskazał.

PKP PLK są w trakcie odbiorów nowego fragmentu toru krakowskiej linii średnicowej, od ul. Podgórskiej przez nowy most kolejowy, rozbudowany przystanek Kraków Zabłocie, do ul. Powstańców Wielkopolskich. Pozytywne zakończenie odbiorów i przekazanie toru do eksploatacji pozwoli na przeniesienie ruchu pociągów ze starej przeprawy na nową. Dzięki temu będzie mógł ruszyć kolejny etap inwestycji, polegający na rozbiórce dotychczasowego mostu i budowie dwóch kolejnych obiektów.

Budowa trzech równoległych mostów kolejowych na Wiśle to jeden z kluczowych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego.

Rozpoczęte w lipcu 2017 roku prace modernizacyjne linii średnicowej E30 zakładają zastąpienie nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej i wybudowanie na nich czterech torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle, a także stacji kolejowych.

W sumie PLK przebudowują odcinek torów o łącznej długości 20 kilometrów. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą po nich z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h.

Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2021 r.