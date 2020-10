Kraków: Zarządy cmentarzy i transportu apelują o rozłożenie wizyt na cmentarzach

Zarząd Cmentarzy Komunalnych i władze krakowskich jednostek miejskich apelują o rozkładanie wizyt na cmentarzach. Od soboty krakowskie nekropolie będą dłużej otwarte, a autobusy i tramwaje kursują częściej już na dwa tygodnie przed 1 listopada.

"W poprzednich latach obserwowaliśmy prawdziwe oblężenie w czasie Wszystkich Świętych, dlatego apelujemy, aby rozkładać wizyty w czasie" - powiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej Patrycja Ćwikła z Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Zwróciła ona uwagę na obostrzenia sanitarne, obowiązek noszenia maseczek i dystans społeczny. Zachęciła do odwiedzania strony internetowej, zapytań drogą mailową lub telefoniczną, ponieważ biura obsługi klienta będą nieczynne.

Z apelem o rozłożenie w czasie wizyt na cmentarzach zwrócili się do mieszkańców także przedstawiciele jednostek miejskich, którzy zapewnili, że robią wszystko, aby transport publiczny był jak najdogodniejszy.

"Transport zbiorowy będzie działał na pełnych obrotach, jak co roku" - zapewnił dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek, dodając, że 1 listopada transport zbiorowy jest bardzo obciążony.

Dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe do cmentarzy zostały uruchomione już w dwa weekendy poprzedzające 1 listopada. 31 października i 1 listopada na ulicach miasta będzie jeździło o ok. 70 tramwajów i niemal 140 autobusów więcej niż jest to w zwykły dzień sobotni czy świąteczny. Na krakowskie cmentarze będą wysyłane najpojemniejsze wagony tramwajowe i autobusy, aby zapewnić pasażerom zachowanie jak największego dystansu podczas podróży.

Z myślą przede wszystkim o seniorach 31 października i 1 listopada na pętlach przy cmentarzu Rakowickim, Grębałowskim i Batowice będą pracować specjalnie wyznaczone zespoły, które w czasie przerwy między kursami, będą dezynfekować poręcze, uchwyty, kasowniki i automaty biletowe wewnątrz pojazdów.

Szczegółowe informacje o kursach są na stronach mpk.krakow.pl i krakow.pl.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w pojazdach transportu zbiorowego może równocześnie przebywać nie więcej pasażerów niż połowa miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich wyznaczonych miejsc w pojeździe.