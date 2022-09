Kraków: Zbiórka na remont grobowca Adolfa Hyły, autora najsłynniejszego wizerunku Jezusa Miłosiernego

Trwa internetowa zbiórka funduszy na remont grobu Adolfa Hyły, autora najsłynniejszego wizerunku Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Grobowiec znajduje się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

"Ten wybitny polski artysta pochowany jest na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. Jego grób wymaga jednak pilnego remontu, dlatego prosimy o pomoc, by osoba tak zasłużona dla polskiej kultury została upamiętniona po śmierci, a miejsce jego wiecznego odpoczynku było elementem dziedzictwa kulturowego" - przekazał PAP Jan Cięciak, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adolfa Hyły.

Stowarzyszenie zainicjowało internetową zbiórkę funduszy na ten cel, która ma przynieść 20 tys. zł. Jej wsparcie jest możliwe pod adresem: https://zrzutka.pl/mycg6r.

Adolf Hyła (1897-1965) studiował na wydziale prawa i wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rysunku i malarstwa uczył się u Jacka Malczewskiego. Po wybuchu II wojny światowej zamieszkał z rodziną w pobliżu klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W twórczości koncentrował się głównie na tematyce religijnej, portretował też ludzi Kościoła, znanych Polaków, krewnych i przyjaciół. Jest autorem wielu pejzaży tatrzańskich.

Obraz "Jezu ufam Tobie", przedstawiający Jezusa z dwoma promieniami wychodzącymi z serca, to najbardziej rozpowszechniony na świecie wizerunek Bożego Miłosierdzia. Hyła stworzył go, wzorując się na obrazie Eugeniusza Kazimierowskiego, namalowanym pod kierownictwem siostry Faustyny Kowalskiej (znajduje się on w Wilnie). Jednak to właśnie dzieło Hyły stało się słynne na całym świecie.

Pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego Hyła namalował w podziękowaniu za ocalenie rodziny z II wojny światowej w 1943 r. W 1944 r. stworzył kolejny obraz, który obecnie znajduje się w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i który zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje znajdują się w kościołach i klasztorach w całej Polsce, Europie, USA, Kanadzie, Australii, Afryce i Indonezji.

W 2017 roku, w związku z przypadającą 120 rocznicą urodzin Adolfa Hyły, jego postać i dorobek zostały upamiętnione przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Od 2013 r. imię malarza nosi aleja prowadząca do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

