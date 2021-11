Krakowska firma IT SALESmanago przejęta przez dwa fundusze inwestycyjne

Krakowska spółka SALESmanago produkująca oprogramowanie do automatyzacji marketingu została przejęta przez dwa międzynarodowe fundusze private equity: Perwyn i SilverTree Equity. Wartość transakcji nie została ujawniona, ale sięga dziewięciocyfrowej kwoty w euro.

Jak poinformował PAP we wtorek prezes i założyciel SALESmanago Grzegorz Błażewicz, dzięki przejęciu i znaczącemu dokapitalizowaniu przez nowych właścicieli, krakowska spółka ma ambicje osiągnięcia pozycji globalnego lidera rozwiązań Customer Data Platform i Marketing Automation. Według niego założone w 2012 roku w Krakowie SALESmanago przez ostatnie lata rośnie średnio ok. 50 proc. rocznie.

SilverTree Equity to fundusz private equity, specjalizujący się w technologiach i oprogramowaniu w chmurze. Natomiast Perwyn to rodzinne przedsięwzięcie private equity. Obaj partnerzy zobowiązali się do znaczącego dokapitalizowania krakowskiej firmy.

"Doświadczenie naszych partnerów, zarówno w zakresie oprogramowania jak i rozwoju, zapewni nam lepszy dostęp do globalnych zasobów i pozwoli inwestować jeszcze więcej, aby niezmiennie dostarczać naszym klientom wartościowy i innowacyjny produkt" - wskazał Błażewicz.

Krakowska firma zatrudnia obecnie ponad 300 osób w siedzibie głównej w Krakowie oraz filiach w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Z jej rozwiązań na całym świecie korzysta ponad 2,5 tys. dużych i średniej wielkości firm, w tym m.in. BMW, Burger King, Starbucks, Toyota, Victoria's Secret, Oriflame, Crocs i T-Mobile. Firma została uznana przez Financial Times i Deloitte za jedną z najszybciej rozwijających się w Europie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl