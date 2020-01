Krakowska firma opracowała technologię do równoczesnego tłumaczenia wielu języków

Krakowska firma technologiczna Vasco Electronics, która wytwarza elektroniczne tłumacze mowy, opracowała innowacyjną technologię dającą możliwość przeprowadzania konferencji z udziałem nawet do 100 osób z natychmiastowym tłumaczeniem na wiele języków.

Jak poinformował PAP w poniedziałek prezes spółki Maciej Góralski, funkcja MultiTalk jest nowością, dzięki której uczestnicy spotkań czy konferencji odczytują wiadomości we własnym języku, niezależnie od tego, w jakim języku prowadzone jest spotkanie.

"Jest to przez nas opracowany system do tłumaczenia w jednym czasie wielu osób, które mogą wziąć udział w takiej rozmowie, konferencji czy spotkaniu" - zaznaczył Góralski. Pozwala on na równoczesne tłumaczenie ponad 50 języków.

Do konferencji grupowej z tłumaczeniem na wiele języków potrzebne jest przynajmniej jedno urządzenie krakowskiej firmy, które staje się "bazą" dla konwersacji. Pozostałe osoby mogą się do nie przyłączyć albo przy użyciu takich samych translatorów, albo specjalnej aplikacji ściągniętej na smartfon.

Zdaniem przedstawiciela polskiej firmy łatwość użycia i szybkość reakcji urządzenia daje niemal natychmiastowe tłumaczenie, co powala na eliminację barier językowych.

Prezes Vasco poinformował, że technologia, po dopracowaniu i przetestowaniu, weszła już do sprzedaży. Po raz pierwszy została zaprezentowana podczas największych na świecie targów elektroniki użytkowej Consumer Electronics Show (CES), które zakończyły się w zeszłym tygodniu w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych.

Firma zaprezentowała tam także inne swoje nowości - foto translator, pozwalający na tłumaczenie tekstów ze zdjęć, oraz tłumacza nagrań, który zarejestrowaną wypowiedź, długą nawet do 45 minut, konwertuje na tekst, a następnie tłumaczy na wybrany przez użytkownika język.

Krakowski producent uczestniczył w targach CES w Las Vegas dzięki dofinansowaniu "Go To Brand", przyznanemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na promocję polskiej marki na rynkach zagranicznych.

Vasco Electronics jest firmą o międzynarodowym zasięgu, która powstała w 2008 roku w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem, programowaniem i produkcją rozwiązań technologiczno-informatycznych dla urządzeń mobilnych, w tym tłumaczy mowy i słowników elektronicznych. W swojej ofercie posiada kilkanaście rozwiązań, które ułatwiają porozumiewanie się w językach obcych niemalże na całym świecie.

Firma posiada 70 proc. udział w europejskim rynku, co daje jej pozycję lidera sprzedaży tłumaczy elektronicznych w Europie. Drugim najważniejszym rynkiem są Stany Zjednoczone, gdzie udziały sprzedaży wynoszą 20 proc. Produkty Vasco są dostępne także m.in. w Kanadzie, Indiach, Indonezji, Malezji i w Chinach.