Krakowska spółka cyfryzuje firmy w Rumunii

Webcon, największy w Polsce dostawca platformy low-code do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi, rozszerza swoją działalność o kolejny rynek.

W Rumunii firma Webcon planuje rozwijać się przede wszystkim organicznie i dzięki współpracy z działającymi w tym kraju partnerami.

Obok Ameryki Północnej i Niemiec, to kolejny strategiczny kierunek ekspansji zagranicznej firmy.

W 2022 roku prawie co czwartą złotówkę firma wygenerowała poza Polską.

- Niemal od początku działalności konsekwentnie realizujemy ekspansję międzynarodową oraz zwiększamy rolę przychodów z zagranicy - zaznacza Łukasz Wróbel, wiceprezes firmy Webcon. - W ciągu najbliższych 5 lat chcemy, żeby było to 50 procent. Z naszego rozwiązania korzysta już ponad 850 firm w 30 krajach - dodaje.

Rumuński rynek nadal w dużej mierze opiera się na klasycznych metodach dostarczania rozwiązań IT

Wskazuje przy tym, że firma buduje pozycję na rynkach zagranicznych przede wszystkim dzięki rozwojowi sieci partnerskiej.

- Mamy już sprawdzonych partnerów w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Rumunii, a także w RPA czy Kenii. Dzięki współpracy z lokalnymi integratorami systemów IT, którzy dobrze znają specyfikę danego regionu, mamy pewność, że rozwiązania dostarczane za pomocą naszej platformy będą odpowiadać zarówno na potrzeby biznesowe klientów, jak i spełniać wszystkie lokalne wymogi - podkreśla Łukasz Wróbel.

Eksperci firmy Webcon zauważają, że rumuński rynek IT nadal w dużej mierze opiera się na klasycznych metodach dostarczania rozwiązań IT, w tym wdrażaniu systemów dedykowanych. Potencjał low-code wciąż nie jest tam w pełni wykorzystywany, stąd decyzja firmy, by wybrać Rumunię na jeden z nowych, strategicznych rynków dla jej działalności.

Zgodnie z ideą wzrostu organicznego krakowska firma nie przejęła żadnej rumuńskiej spółki. Obecnie w Rumunii Webcon posiada dwóch partnerów, którzy wdrożyli już platformę w ponad 20 firmach i organizacjach, m.in. dla dostawcy energii Electrica czy Posta Romana. Do końca 2023 roku spółka planuje podwoić liczbę klientów w regionie.

Jednym z partnerów Webcon w tym kraju jest firma Encorsa, która oferuje wsparcie w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji z wykorzystaniem technologii low-code, RPA i AI. Współpraca trwa od 2019 i stanowi strategiczne partnerstwo na poziomie regionalnym dla obu przedsiębiorstw.

- Dzięki platformie low-code od firmy Webcon możemy pracować nad wieloma projektami jednocześnie, co oznacza znaczne przyspieszenie cyfrowej transformacji naszych klientów i dostarczanie im większej wartości niż przy rozwiązaniach wymagających programowania od podstaw - mówi Catalin Profir, Co-Founder & CEO w Encorsa. - Low-code staje się coraz popularniejsze w Rumunii, a my cieszymy się, że nasi klienci są jeszcze bardziej zadowoleni z efektów digitalizacji - dodaje Catalin Profir.

Aplikacje stworzone na bazie low-code lepiej odpowiadają na indywidualne potrzeby

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Webcon w 2022 roku w Stanach Zjednoczonych, aż 89 proc. CIO uważa, że dostarczanie aplikacji z pomocą technologii low-code jest tańsze niż tradycyjne programowanie. 93 proc. z nich ocenia, że platformy low-code pozwalają na znaczne skrócenie czasu wdrożenia rozwiązania. Tyle samo ankietowanych twierdzi, że aplikacje stworzone na bazie low-code lepiej odpowiadają na ich indywidualne potrzeby. 87 proc. osób na tych stanowiskach podkreśla również, że takie rozwiązania oferują dużo większą elastyczność we wdrażaniu zmian.

Webcon jest największym polskim producentem oprogramowania low-code i jednym z największych dostawców systemów obiegów dokumentów w Polsce. Od 2006 roku krakowska firma realizuje strategię opartą na trzech filarach takich jak rozwój organiczny, ekspansja międzynarodowa i budowa kanału partnerskiego.

