Krakowski Opakomet produkuje dziennie 60 tys. pojemników do środków do dezynfekcji rąk

Ponad 60 tysięcy pojemników do środków do dezynfekcji rąk wytwarza dziennie krakowska firma Opakomet z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Ich głównym odbiorcą jest PKN Orlen. W ciągu trzech tygodni firma zwiększy produkcję do ok. 100 tys. opakowań dziennie.

Jak poinformował w poniedziałek prezes krakowskiej firmy Piotr Stachowicz, wytwarza ona głównie opakowania z tworzyw HDPE o pojemności 5 litrów, a także o pojemności 1 litra i 0,6 litra. Odbiorcami są spółki Skarbu Państwa - oprócz Orlenu, także Polfa Tarchomin i podmioty z grupy KGHM.

"Wzmożoną produkcję pojemników do środków do dezynfekcji rąk rozpoczęliśmy od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego. Przewidywaliśmy, że może się pojawić zwiększone zapotrzebowanie na tego typu produkt, dlatego wcześniej się do tego przygotowaliśmy" - powiedział prezes.

Stachowicz zaznaczył, że spółka przestawiła wszystkie swoje moce produkcyjne na wyrób opakowań do środków do dezynfekcji rąk. "Naprawdę dokonaliśmy cudu i przestawiliśmy wszystkie maszyny, które się tylko dało na produkcję tego typu pojemników" - podkreślił.

Krakowska fabryka - wskazał prezes - pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, dostarczając swoim odbiorcom ponad 60 tysięcy opakowań dziennie. Obecne moce produkcyjne są całkowicie wykorzystane, ale w ciągu najbliższych trzech tygodni jest planowane ich zwiększenie do około 100 tys. opakowań dziennie.

Prezes Opakometu zaznaczył, że spółka nie obawia się przerw w dostawie surowca do produkcji, ponieważ wcześniej poczyniła odpowiednie zapasy i zabezpieczyła sobie kontraktami odpowiedni poziom dostaw od kontrahentów.

Opakomet S.A. to spółka specjalizująca się w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dedykowanych dla branży spożywczej, chemicznej, budowlanej i automotive. W grudniu 2019 r. większościowy pakiet akcji nabyła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która zamierza rozbudować park maszynowy krakowskiego zakładu.

Na początku tego miesiąca prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że spółka Orlen Oil zwiększy wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk - w marcu do 2,5 mln litrów, a w kwietniu będzie to 4,5 mln litrów. Produkcja tego płynu ruszyła w zakładzie w Jedliczu 12 marca. Dotychczasowa wydajność wynosiła tam ok. 750 tys. litrów produktu tygodniowo.