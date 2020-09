Krakowski Park Technologiczny otworzył w Tarnowie zamiejscowy punkt informacyjny

Krakowski Park Technologiczny, który zarządza Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i części świętokrzyskiego, otworzył w poniedziałek w Tarnowie swój pierwszy zamiejscowy punkt informacyjny.

Jak podkreślili przedstawiciele KPT, głównym zadaniem placówki jest wspieranie przedsiębiorców z regionu tarnowskiego w rozwoju ich firm. Punkt został uruchomiony ze względu na duże zainteresowanie tamtejszych podmiotów gospodarczych inwestycjami w ramach PSI.

Punkt informacyjny KPT w Tarnowie działa w ramach nowo powstałego Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości. Jego ideą jest stworzenie nowoczesnego miejsca, w którym każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor będzie mógł skorzystać z szeregu usług związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Jak przypomniał prezes KPT Wojciech Przybylski, spółka ta od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem ulgami podatkowymi dla inwestorów w całej Małopolsce, dlatego naturalnym kierunkiem jej rozwoju, wpisanym do jej strategii, jest otwieranie punktów informacyjnych w innych miastach.

"Takie działania pozwalają nam w pełni spożytkować nasz potencjał wsparcia przedsiębiorców, być bliżej nich i jeszcze sprawniej reagować na ich potrzeby" - ocenił.

W Tarnowie planowane są m.in. spotkania prowadzonego przez KPT centrum hub4indutsry, skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, by ułatwić dostęp do informacji na temat cyfryzacji, Przemysłu 4.0 oraz innych trendów technologicznych, które mogą pomóc zwiększyć wydajność produkcji.

KPT będzie organizował tam również spotkania Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora oraz szkolenia i konsultacje w ramach dwóch projektów: Power Up Your Business in Małopolska 2 oraz Standardy Obsługi Inwestora. Przedstawiciel KPT będzie dostępny dla przedsiębiorców w każdy piątek, w godzinach pracy TCP.

Według Krystyny Sadowskiej, dyrektor działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym, dzięki obecności w Tarnowie instytucja ta będzie miała możliwość bezpośredniej promocji oferty Polskiej Strefy Inwestycji i przedstawiania lokalnie działającym firmom wielu możliwości wsparcia.

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

KPT swoją pierwszą zamiejscową podstrefę utworzył w 2001 r. w Tarnowie. Od tamtej pory wydał 36 zezwoleń i decyzji o wsparciu 24 firmom, które zdecydowały się na nowe inwestycje w tym właśnie mieście. W większości są to firmy działające lokalnie, a także przedsiębiorstwa zagraniczne oraz mające swoje główne siedziby w innych regionach Polski.