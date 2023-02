Krakowski Tech Hub Volvo Cars zatrudni do 600 osób w perspektywie 2025 r.

W krakowskim Tech Hubie Volvo Cars, czwartym takim na świecie, jeszcze w tym roku zatrudnienie znajdzie 120 osób. Do 2025 r. liczba pracowników centrum wzrośnie do ok. 600. Z przedstawicielami Volvo Cars spotkał się premier Mateusz Morawiecki - podała w poniedziałek KPRM.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie KPRM, spółka Volvo Cars ogłosiła otwarcie w Krakowie swojego czwartego centrum badawczo-rozwojowego Tech Hub na świecie - pierwszego w Polsce. "To kolejna zagraniczna firma, która zdecydowała się otworzyć swój oddział w Polsce" - podkreślono, dodając, że inwestycja "pozwoli poszerzyć w naszym kraju specjalistyczną wiedzę w zakresie najwyższych technologii".

"Jeszcze w tym roku w krakowskiej filii zatrudnienie znajdzie 120 osób. Natomiast liczba pracowników do 2025 r. wzrośnie do około 600 osób. Nowe miejsca pracy powstaną dzięki odpowiedniej polityce polskiego rządu" - przekazała KPRM.

W informacji wskazano, że wydarzenia ostatnich lat - skutki pandemii COVID-19, wojna na terenie Ukrainy, kryzys energetyczny - to wyzwania z którymi muszą się zmierzyć wszystkie gospodarki na świecie.

"Nasz rząd zachęca do inwestowania w Polsce. W zeszłym roku odnotowaliśmy około 19-proc. wzrost inwestycji zagranicznych względem 2020 r. Pozytywne statystyki z ostatnich lat to bardzo silny znak zaufania w biznesowym środowisku. Premier Mateusz Morawiecki niejednokrotnie podkreślał, że polski rząd tworzy dla inwestorów najlepsze możliwe środowisko do inwestowania, zarówno od strony podatkowej, jak i regulacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że zaangażowanie kapitałowe w inwestycje zagraniczne w 2021 r. było rekordowe i wyniosło 114 mld zł, co jest czwartym najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej.

Jak dodała KPRM, każda nowa inwestycja zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce to bezpośrednia korzyść dla mieszkańców naszego kraju. "To nie tylko rozwój gospodarczy, ale również nowe miejsca pracy. (...) Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9 proc. w grudniu 2022 r., a w strefie euro 6,1 proc. Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały tylko Czechy (2,3 proc.)" - wyliczono.

Volvo Cars (własność Geely Holding) prowadziło dotychczas trzy centra badawczo-rozwojowe Tech Hub: dwa w Szwecji (Sztokholm i Lund) oraz jedno w Bangalore w Indiach. Oprócz tego spółka posiada również duże centra inżynieryjne w Szanghaju w Chinach i Goeteborgu w Szwecji. Volvo Cars zakłada, że do 2030 r. będzie marką wyłącznie samochodów elektrycznych.

Tech Huby odpowiadają za rozwój technologiczny samochodów Volvo, m.in. wykorzystywanych w nich rozwiązań sztucznej inteligencji. Krakowski oddział będzie odpowiedzialny za technologie bezpieczeństwa, algorytmy wspierające kierowcę czy oprogramowanie do jazdy autonomicznej.

