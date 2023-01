Krakowskie MPK ma już cztery tramwaje mogące poruszać się bez pantografu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie dysponuje już czterema tramwajami Lajkonik wyposażonymi w system pozwalający na jazdę z opuszczonym pantografem, bez korzystania z sieci trakcyjnej. Pojazdy będą testowane w ruchu miejskim w centrum miasta.

Jak przypomniał w poniedziałek rzecznik MPK Marek Gancarczyk, tramwaje wyposażone w tego typu rozwiązanie są dostarczane do Krakowa w ramach zamówień na dostawę pojazdów Lajkonik realizowanego przez firmę Stadler Polska. Pierwsze dwa były częścią kontraktu na 50 Lajkoników zrealizowanego w latach 2019-2021, a kolejne dwa wchodziły w skład realizowanego obecnie zamówienia na 60 Lajkoników drugiej generacji.

System, w który wyposażono cztery pojazdy, pozwala na jazdę z opuszczonym pantografem, bez korzystania z sieci trakcyjnej na odcinku co najmniej 3 km.

Według zapowiedzi krakowskiego przewoźnika każdy z czterech tramwajów będzie kierowany do obsługi linii nr 18 ("Czerwone Maki P+R" - "Krowodrza Górka") po to, aby system jazdy z opuszczonym pantografem mógł być testowany w ścisłym centrum - w rejonie I obwodnicy.

Przedstawiciel MPK przypomniał, że zgodnie z realizowanym właśnie zamówieniem, wszystkie dostarczane do Krakowa Lajkoniki będą miały instalację umożliwiającą zamontowanie w przyszłości systemu do jazdy bez korzystania z sieci trakcyjnej.

"To rozwiązanie ma umożliwić jazdę tramwajom w przypadku, gdy nie będzie możliwości korzystania z sieci trakcyjnej, np. w przypadku awarii zasilania. W przyszłości pozwoli to także na uruchomienie w obrębie I obwodnicy fragmentów linii bez konieczności stawiania słupów trakcyjnych" - wskazał Gancarczyk.

W sumie z realizowanego obecnie zamówienia na 60 tramwajów Lajkonik II producent dostarczył już 12 takich pojazdów do Krakowa. To największy do tej pory kontrakt przewoźnika na dostawę nowych wagonów; jego wartość to ok. 500 mln zł. Środki pochodzą z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Nowe Lajkoniki II to trzyczęściowe pojazdy niskopodłogowe z czterema wózkami jezdnymi. Zastosowano w nich drzwi wejściowe o większej niż standardowo szerokości (1400 mm), co ma zapewnić szybką wymianę pasażerów.

Tramwaje mogą przewozić jednocześnie 238 pasażerów, w tym 75 osób na miejscach siedzących. Wyposażone są między innymi w klimatyzację, automat biletowy, system informacji pasażerskiej, system monitorowania oraz porty USB do ładowania smartfonów.

