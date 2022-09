KRD: rynek usług outsourcingowych z 156 mln zł długów

Zaległości firm z branży usług outsourcingowych sięgają 156 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej długów z tytułu niezapłaconych faktur, 80,9 mln zł, obciąża jednoosobowe działalności gospodarcze.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W ciągu pięciu lat zaległości firm ochroniarskich, zajmujących się utrzymaniem czystości, administrowaniem, call center, a także agencje zatrudnienia i pracy tymczasowej oraz szkoleniowe, które tworzą branżę branży outsourcingowej wzrosły o prawie 43 mln zł - w 2017 r. wynosiły 112,8 mln zł, a obecnie to 155,7 mln zł. Zwiększyła się też liczba dłużników (z 4,2 tys. do 7,3 tys.), z kolei zmalało średnie zadłużenie - z 27 tys. zł do 21,2 tys. zł.

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki zwrócił uwagę na duże rozdrobnienie branży. "Najwięcej długów obciąża jednoosobowe działalności gospodarcze. Mają one 80,9 miliona zł niezapłaconych rachunków" - wskazał, komentując dla PAP dane dot. zadłużenia sektora. Pozostałe 73,8 mln zł obciąża spółki prawa handlowego, a niespełna milion zł spółki cywilne. "Właśnie one odnotowują najwyższe średnie zadłużenie - 27,6 tys. zł, podczas gdy przeciętna zaległość JDG-ów to 19,5 tys. zł" - dodał.

Rekordzistą w zadłużeniu jest przedsiębiorca z Wielkopolski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczy on usługi utrzymania czystości. Niemal całą kwotę, czyli 1,5 mln zł, powinien oddać firmie budowlanej.

Największe problemy finansowe mają firmy outsourcingowe z województwa mazowieckiego, gdzie uzbierało się 39,3 mln zł zaległości. Drugie w rankingu dłużników są przedsiębiorstwa ze Śląska z kwotą 19,3 mln zł, a trzecie - z Wielkopolski, gdzie długi sięgają 15 mln zł. Z kolei najsolidniejsze w regulowaniu zobowiązań są podmioty z województwa lubuskiego - zaległości wynoszą tam 1,9 mln zł.

Niemal połowę długów branży - 66,6 mln zł - stanowią długi wobec wtórnych wierzycieli, czyli firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych, które przejęły należności pierwotnych wierzycieli, głównie banków. Z kolei 41,8 mln zł firmy outsourcingowe są winne instytucjom finansowym - bankom, firmom faktoringowym, leasingowym, ubezpieczeniowym. Natomiast 15,2 mln zł branża zalega wobec operatorów komórkowych, dostawców Internetu i telewizji.

Analitycy KRD zwrócili uwagę, że największe zaległości (72,5 mln zł), obciążają przedsiębiorstwa sprzątające. Długi w tym segmencie rynku ma 3,5 tys. podmiotów, a przeciętna zaległość sięga 20,7 tys. zł. "Trwająca pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na dokładną dezynfekcję miejsc publicznych, środków transportu i biur, co napędziło zlecenia. Jednak przy dużym zagęszczeniu na rynku rentowność takich zleceń, biorąc także pod uwagę rosnące koszty środków odkażających oraz samego zatrudnienia, nie jest duża" - zwrócił uwagę Adam Łącki.

Z kolei podmioty zajmujące się wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem kadry oraz agencje pracy tymczasowej uzbierały 29 mln zł nieuregulowanych zobowiązań. Jedna firma nie zapłaciła średnio 19,9 tys. zł, a problemy finansowe ma 1,5 tys. z nich.

Z cytowanego przez KRD raportu "Rynek usług HR 2021", przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, wynika, że po trudnym 2020 r., ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę na rynku usług HR. Wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, mimo że ich grono nieznacznie się skurczyło. "Choć w 2021 r. agencje zatrudnienia nie odnotowały znaczących zmian w liczbie takich firm działających na rynku wobec 2020 r., to widać tam dużą rotację: w 2021 roku zarejestrowanych zostało 1909 agencji, podczas gdy w tym samym czasie wykreślono 1770" - wskazano.

Natomiast ponad tysiąc firm szkoleniowych ma 19,4 mln zł zaległości. Statystycznie każda z nich zalega kontrahentom na 18,3 tys. zł. Zgodnie z cytowanymi przez KRD danymi, branżę szkoleniową tworzą głównie mikro i małe firmy, przy czym 2/3 to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zaległości przedsiębiorstw specjalizujących się w obsłudze administracyjnej biur, jak prowadzenie recepcji, księgowości, call center oraz archiwizowanie i niszczenie dokumentów, sięgają, z kolei, 18,6 mln zł. Kwota ta obciąża 693 firmy. Spośród wszystkich segmentów outsourcingu mają one największe średnie zadłużenie, które wynosi 26,9 tys. zł - wskazali analitycy KRD.

Najmniej obciążone niezapłaconymi fakturami są firmy ochroniarskie i detektywistyczne (16 mln zł). 618 przedsiębiorstw z tej grupy ma przeciętnie 26,1 tys. zł niezapłaconych zobowiązań.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl