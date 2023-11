KRD: spadło zadłużenie wobec firm wynajmujących

W Krajowym Rejestrze Długów topnieją też przeterminowane zobowiązania dłużników wobec firm wynajmujących, mimo spadku, do odzyskania pozostaje 59 mln zł – podał w piątek w raporcie KRD. Najwięcej, bo 14,8 mln zł, mają do oddania dłużnicy z Mazowieckiego - dodano.

Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, klienci firm wynajmujących pojazdy, maszyny i urządzenia są im winni nieco ponad 59 mln zł, czyli o 38 mln zł mniej niż rok temu. Z tego najwięcej - 35,1 mln zł są winne spółki prawa handlowego, a 18,8 mln zł jednoosobowe działalności gospodarcze. Pozostały dług należy do osób fizycznych.

Najwyższe kwoty od swoich klientów mają do odzyskania firmy wynajmujące maszyny i urządzenia budowlane - 40 mln zł, oraz firmy wynajmujące pojazdy - 18,1 mln zł.

Jak wskazał KRD, powołując się na raport EFL "MŚP wynajmują czy kupują?", w branży budowlanej 85 proc. firm korzysta z wynajmu maszyn, a 84 proc. ma zamiar utrzymać taką formę finansowania sprzętu w kolejnych trzech latach. Dla porównania, w branży handlu 18 proc. przedsiębiorstw korzysta z najmu, a w przypadku firm transportowych - 16 proc. - podano.

Z danych KRD wynika, że w niechlubnej czołówce wśród dłużników znajdują się głównie firmy budowalne, winne są wynajmującym 32,2 mln zł. Na 2. miejscu jest handel, który nie zapłacił faktur wartych 4,8 mln zł, a blisko 4 mln zł to przeterminowane zobowiązania finansowe firm przemysłowych.

Jak zaznaczono, wśród rekordzistów jest firma architektoniczna z woj. małopolskiego, która ma do oddania prawie 2 mln zł długu przedsiębiorstwu wynajmującemu maszyny budowlane i drogowe.

Zdaniem Jakuba Kosteckiego, prezesa Kaczmarski Inkasso małe i średnie przedsiębiorstwa przychylniej spoglądają na wynajem krótkoterminowy niż np. na leasing.

"Wynajem jest również wygodniejszy z perspektywy końcowego klienta, który skupia się wyłącznie na użytkowaniu pojazdu, nie martwiąc się o serwis, przeglądy i ubezpieczenia. Opcja krótkoterminowej dzierżawy otwiera także możliwości rozwoju dla firm budowlanych z sektora MŚP, które są w stanie realizować kontrakty bez konieczności ponoszenia znacznych inwestycji we własny park maszyn" - ocenia Kostecki. Dodaje, że w trakcie windykacji obejmującej przedsiębiorstwa budowlane "diagnozujemy, że osiem na dziesięć małych firm z tej branży korzysta z wynajmu maszyn bądź jest nim zainteresowane".

KRD przytacza dane z raportu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, według których w I kw. br. poprawiła się sytuacja w branży wynajmu aut w Polsce. "Wynajem długoterminowy wzrósł o 10,8 proc. r/r pod względem łącznej liczby aut, a 6,9 proc. r/r wzrost odnotował też sektor Rent a Car (wypożyczalnie samochodów)" - poinformowano.

W opinii KRD wciąż "wysoka inflacja oraz koszty życia sprawiają, że i konsumenci mają poślizg z terminowym regulowaniem opłat za wypożyczenie samochodów oraz maszyn". Podano, że ich dług wynosi 5,2 mln zł. Rekordowe zobowiązanie należy do 43-letniego mężczyzny z Małopolski, który ma do oddania 138 tys. zł na rzecz firmy wynajmującej rusztowania - dodano.

"Na koniec trzeciego kwartału, przedsiębiorstwa sprawdziły już swoich kontrahentów ponad 230 tys. razy. Ta polityka minimalizacji ryzyka biznesowego przynosi również efekt w postaci spadku zadłużenia" - mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów BIG SA.

Jak informuje KRD, patrząc na zadłużenie konsumentów i przedsiębiorców z tytułu wynajmu przez pryzmat województw, widać, że najwięcej, bo 14,8 mln zł, mają do oddania dłużnicy z Mazowieckiego, na drugim miejscu znajduje się woj. małopolskie - mimo znajdujących się w tym regionie dwóch rekordzistów, suma długu to 6,1 mln zł. Trzecie miejsce należy do woj. wielkopolskiego, w którym dłużnicy zalegają na 6 mln zł.